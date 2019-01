Llevant espera poder solucionar la polèmica per la llicència d'activitats

La presidenta de la Federació, Gemma Fusté, diu que «nosaltres no fem cap mena de negoci»

Actualitzada 27/01/2019 a les 21:35

Fa més d’un any que la Federació d’Associacions de Veïns de l’Àrea de Llevant espera poder solucionar un conflicte que manté amb l’Ajuntament de Tarragona a causa del cobrament per part d’aquest de la llicència d’activitat. Aquesta situació la viu des que es va produir el canvi de seu al Centre Cívic de Monnars. La setmana passada, la presidenta de l’entitat, Gemma Fusté, va mantenir una reunió amb la regidora de l’Ajuntament Elvira Ferrando per abordar aquesta problemàtica. «Estem satisfets, perquè Ferrando ens va rebre d’un dia a l’altre i confiem en el fet que la situació en què ens trobem es pugui arreglar com més aviat millor». Ferrando es va mostrar receptiva, segons va dir Fusté.El 2017, la Federació d’Associacions de Veïns de l’Àrea de Llevant va ser embargada per l’Ajuntament per un import de 900 euros, quantia derivada de l’impagament de la llicència d’activitat per l’obertura del local que tenen al Centre Cívic de Monnars. «Nosaltres vam justificar aquesta partida quan vam demanar la subvenció, però l’Ajuntament ens va dir que no era possible». El resultat va ser que «ens van treure els 900 euros del compte bancari equivalents a la llicència d’activitat, més 900 més que vam demanar com a subvenció», va dir la presidenta de l’organització veinal de Llevant.Fusté va remarcar que «no entenem per què hem de pagar la llicència d’activitat, com si el nostre fos un local comercial, quan, a més, el local és propietat de l’Ajuntament». Fusté va afegir que, «més que un local, utilitzem una sala del Centre Cívic, i no entenem per què hem de pagar nosaltres aquest impost quan resulta que no fem cap mena de negoci». A més, «fins i tot posem diners de la nostra butxaca», va subratllar la presidenta de la Federació. Fusté està convençuda que «es tracta d’un malentès», però reclama «una solució que esperem arribi després de la reunió mantinguda amb Ferrando», trobada que va qualificar de «molt satisfactòria». Com a contrapunt, Fusté va «recordar que fa un any que tenim demanada una reunió amb l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, però aquesta encara no s’’ha produït».L’embargament dels 900 euros que va decretar l’Ajuntament el 2017 es manté, una circumstància que afecta de manera negativa a la Federació. Com va dir Fusté, «nosaltres fins i tot aportem diners» per al funcionament de l’organització veïnal.