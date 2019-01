Les Teresianes no descarten la passarel·la per unir la llar d'infants

Mentre aquesta no arriba, es veu amb bons ulls fer un pas de vianants elevat al carrer August

Actualitzada 27/01/2019 a les 22:52

L’alternativa

Cada dia, alumnes del Col·legi Teresianes travessen el carrer August per desplaçar-se a la llar d’infants Teresianes-Jaycar, localitzat a l’altra banda i a molt pocs metres de distància. L’any passat, el centre educatiu va plantejar a l’Ajuntament la possibilitat de construir d’una passarel·la aèria per unir els dos espais educatius, situats a banda i banda del carrer, per agilitzar el desplaçament dels alumnes des del col·legi a la llar d’infant i, com a prioritat, garantir la seva seguretat.Precisament, el dimarts de la passada setmana es va fer la inauguració oficial de la llar d’infants Teresianes-Jaycar, localitzada en la cantonada d’August amb Yxart, que va entrar en funcionament el darrer mes de setembre, després de l’execució d’un projecte de reforma i millores.El director general de les Teresianes, Francisco Sardaña, ha manifestat a aquesta redacció que «el procés per poder posar una passarel·la que permeti travessar el carrer és lent i no està descartat, i l’objectiu final és que els alumnes no hagin de sortir del centre per anar d’un edifici a l’altre».Davant del fet que el projecte de passarel·la va per llarg, si finalment l’accepta l’Ajuntament, el centre escolar ha demanat la construcció d’una passera just davant de la porta de sortida de les Teresianes, al nivell de la vorera, amb la doble finalitat de facilitar els desplaçaments dels nens i obligar als vehicles a reduir la velocitat en aquesta zona del carrer August. Sardaña ha dit que el departament de Mobilitat de l’Ajuntament «ha fet un informe favorable», per la qual cosa la passera de vianants podria ser una realitat en qüestió d’unes setmanes. La novetat d’aquest element seria que els nens podrien travessar el carrer August sense necessitat de trepitjar la calçada com ho fan en l’actualitat.En relació a la passarel·la aèria, Sardaña ha apuntat que «treballem per plantejar una proposta consensuada amb l’Ajuntament i s’estan alineant voluntats que siguin satisfactòries per totes les parts». Ara mateix, l’objectiu no es contempla a curt termini, motiu pel qual s’ha plantejat la proposta de la passera.La zona per on travessen els nens està senyalitzada i el professorat s’encarrega de controlar la seguretat a causa de la circulació de vehicles, però el centre educatiu considera que la fórmula que ofereix més garanties per als infants és la passarel·la aèria.