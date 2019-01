La prohibició de vendre alcohol als camps municipals angoixa als clubs

L’Ajuntament es planteja, a mitjà termini, treure a concurs la concessió per l’explotació dels bars dels recintes esportius

Actualitzada 27/01/2019 a les 22:14

La prohibició de vendre begudes alcohòliques als camps de futbol municipals de Tarragona, amb independència de què hi hagi o no partit de competició o entrenaments, està ofegant l’economia de molts clubs que veuen com els ingressos per aquest concepte han caigut en picat. Presidents de clubs consultats per aquesta redacció coinxideixin a dir que la mesura no hauria de ser aplicable en horaris en què no hi ha activitat esportiva. Per la seva banda, la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Elisa Vedrina, va recordar ahir que la mesura obeeix a l’aplicació de la Llei de l’Esport i va anunciar que el consistori treballa en l’adopció d’una mesura a mitjà termini, per tal que sigui l’Ajuntament qui gestioni els bars dels camps de futbol municipal i que treurà a concurs la concessió d’aquests.Luis García, president de la Cultural Torreforta i responsable del bar des de fa molts anys, va manifestar a aquesta redacció que «no té cap sentit que no es pugui vendre begudes alcohòliques quan no hi ha futbol, per exemple a primera hora del matí quan serveixo esmorzars». De la recaptació que es fa «surten els diners per pagar drets federatius i els arbitratges del primer equip». Des del passat mes d’octubre «hem notat una important baixada en la recaptació i em plantejo deixar el club quan acabi la temporada, perquè la recaptació del bar era una gran ajuda per al club».García va recordar que «la subvenció municipal és de 2.800 euros, no hem cobrat la de l’any passat, i són uns diners que ens serveixen per pagar els desplaçaments de l’equip». El president de la Cultural Torreforta va apuntar que «jo obro el bar moltes hores al dia, i en la majoria no hi ha activitat esportiva, per la qual cosa no entenc que no ens deixin vendre cerveses».Per la seva banda, Pablo Pedro González, president de la Floresta, va dir que «aquesta mesura fa molt mal i, a més, s’aplica als camps municipals de Tarragona, però no en altres poblacions pròximes com la Canonja o Vila-seca». González va afegir que «hi ha prop de quaranta clubs que ja han deixat la competició per aquest motiu, com Marçà, Bot o Tancat». El president de la Floresta va afirmar que «he parlat del tema amb la regidora Vedrina i em va dir que em podrien tancar el camp tres mesos». «Estic molt cremat i hem de fer alguna cosa perquè, en cas contrari, acabaran amb els clubs de futbol modestos», va subratllar, per remarcar que «al camp del Nàstic es pot vendre alcohol –no en horari de partit– i no entenc aquestes diferències quan, en el meu cas, fins i tot jo arranjo els vestidors del camp municipal». De la recaptació del bar de la Floresta, «que obre de 5 de la tarda a 10 de la nit quan hi ha entrenaments, mil euros són per al club i la resta per a la persona que el porta».En aquest context, el president del Racing Bonavista, Pepe Espejo, va comentar que «no tots els camps compleixen la normativa i i en el Nàstic serveixen alcohol fins dues hores abans dels partits, mentre que nosaltres no ho podem fer, i penso que tots hauríem de rebre el mateix tracte». En el cas del Racing Bonavista, «la recaptació al bar ha baixat entre un 60 i un 70 per cent, quan hi ha gent que es porta begudes alcohòliques de casa i jo no sóc ningú per prohibir que ho facin». En aquest camp «paguem un sou a la persona que porta el bar i la resta de la recaptació és per al club».Des de l’Ajuntament, la regidora Vedrina va ser contundent a dir que «nosaltres fem aplicar la Llei de l’Esport, que està recollida en l’ordenança municipal i prohibeix la venda i consum d’alcohol en els recintes esportius, quan hi ha partits i quan no n’hi ha». Vedrina va apuntar que el fet que «un president gestioni el bar és un tema a extingir». Per altra banda, Vedrina va recordar que el compliment de la llei «és competència dels Mossos i la Guàrdia Urbana només pot informar-los».