La FIRST LEGO League reunirà gairebé 500 futurs científics a Tarragona

24 escoles participaran a l'esdeveniment que se celebra aquest dissabte 2 de febrer

Actualitzada 28/01/2019 a les 14:51

El repte d’aquesta edició: l’exploració espacial

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili organitza la vuitena edició de la FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) LEGO League, que enguany se celebrarà el 2 de febrer a partir de les 9 del matí al Palau de Congressos de Tarragona. Comptarà amb la participació de 30 equips procedents de 24 escoles diferents de la demarcació. Un total de 300 joves de 10 a 16 anys competiran a la FLL senior i uns altres 130 de 6 a 9 anys ho faran a la FLL Junior, assolint un nou rècord de participació.La FIRST LEGO League (FLL) promou els valors del treball en equip i la capacitat emprenedora entre nens i joves de 6 a 16 anys i els permet descobrir la diversió i l’emoció en la ciència i la tecnologia. Els participants hauran de pensar i resoldre problemes reals amb una investigació científica i, a banda, fer proves amb l’ús d’un robot construït i programat per ells mateixos.Amb l’objectiu de que es converteixi en un esdeveniment territorial, la seu és s’alterna entre les ciutats de Tarragona i Reus gràcies a un acord entre els dos ajuntaments. A aquestes dues administracions s’hi suma també el suport de la Diputació de Tarragona, la URV, l’empresa LEAR Corporation i la fundació Reddis.En el repte de l’edició d’enguany de la First Lego, denominat 'INTO ORBIT', aprendran tot sobre les dificultats tecnològiques a l’espai, quines són les limitacions del cos humà i, fins i tot, quines conseqüències socials pot tenir l’exploració espacial.Un any més, els nens i nenes d’entre 6 i 9 any també tenen el seu espai a la FLL. La Junior FIRST LEGO League pretén que més de 130 nens, d‘escoles diferents i repartits en 22 equips busquin solucions a través del repte MISSION MOON.La majoria dels equips participants a la FLL Reus-Tarragona ja han superat una fase prèvia, les anomenades MicroFLL. Es tracta de tornejos interns que s‘organitzen a les pròpies escoles quan aquestes tenen més equips dels que participaran al campionat provincial.La FIRST LEGO League s’estructura en tornejos classificatoris i fases finals. A Espanya hi ha desafiaments en diferents ciutats, un d’ells serà el que es celebrarà a Reus, i els millors participants de cada ciutat es guanyaran un lloc per la Gran Final de la FIRST LEGO League (FLL) Espanya.