Actualitzada 28/01/2019 a les 10:44

Un jove de 23 anys ha estat detingut aquest cap de setmana a Tarragona per resistència i desobediència als agents de l’autoritat després de ser enxampat orinant a la via pública. El noi es va negar a que l’identifiquessin i va obligar als agents a desplaçar-se fins al seu domicili, lloc on el detingut va empentar un dels policies.Els fets van succeir la matinada de dissabte al diumenge, cap a les 6 de la matinada, quan una patrulla va observar com un home estava orinant al carrer Estanislao Figueras. Quan els agents procedien a denunciar l'individu per aquests fets, l'home no va permetre ser identificat. Això va obligar als policies a anar al domicili del denunciat per comprovar la seva identitat.Un cop a l’interior de l’habitatge l’home va empènyer un dels agents. Per aquest motiu, l’home va ser reduït al terra i detingut pels delictes de resistència i desobediència als agents de l’autoritat.