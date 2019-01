Intenten robar el mòbil a dues persones al passeig marítim del Miracle

Un dels individus ha aconseguit agafar el dispositiu d’una de les víctimes i ha marxat corrents, però l’ha llançat al terra en veure que el perseguien

Els Mossos d’Esquadra busquen dos joves que el matí d’aquest dilluns han intentat robar el mòbil a dos persones que es trobava al passeig Rafael Casanova de Tarragona. De fet, un dels individus ha aconseguit agafar un dels dispositius i tot seguit ha marxat corrent del lloc. Les víctimes han recriminat l’acció al noi i l’han perseguit, moment en què el jove ha deixat caure el mòbil al terra.Els fets han succeït poc després de les 8 del matí al passeig Rafael de Casanova de Tarragona. Dues persones estaven fent fotos al Fortí de la Reina quan, de sobte, un jove ha pres un dels dispositius de les seves mans. Aquest anava acompanyat d’un altre noi que ha intentat furtar l’altre mòbil sense èxit.Lluny de quedar-se amb les mans creuades, les víctimes han recriminat al jove l’acció i han començat a perseguir-lo, moment en què el lladre ha deixat caure el mòbil al terra. Els afectats han interposat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra i els ha facilitat la descripció dels dos individus.Els Mossos d’Esquadra han establert ràpidament un dispositiu per localitzar els nois. De moment, però, aquests encara no han estat detinguts. Per aquest motiu, la policia autonòmica ha obert una investigació per identificar, localitzar i detenir aquests individus.