El primer equip de beisbol de Tarragona busca un camp per entrenar

A falta d’un espai per jugar en condicions, els 80 jugadors i jugadores del club Wolves practiquen l’esport al riu Francolí i en descampats

Actualitzada 27/01/2019 a les 22:29

Patrocinadors

El Marc Sangüesa va descobrir la seva passió pel beisbol a la Xina. Quan va tornar a Tarragona, va voler compartir la seva fascinació per aquest esport d’origen nord-americà. El 2017, Sangüesa, de 28 anys, va fundar el Wolves (en català, llops), el primer equip de beisbol de la província de Tarragona.A l’equip, entrenen catalans d’origen llatinoamericà, procedents de països com Cuba i Veneçuela. Amb ells, també aprenen a jugar a aquest esport altres catalans, que gairebé no havien donat un cop de bat en la seva vida. Des de fa més d’un any, uns 55 jugadors entrenen al riu Francolí, a algun descampat, o simplement, en un espai que els permeti batre pilotes a 100 metres de distància.«Entrenem a un descampat de Vila-Seca, bastant arreglat, però no és pla. Hi ha pedres, clots, etc», explica Sangüesa. El Wolves té jugadors, una equipació en vermell i negre i material per entrenar. Tanmateix, l’equip demana disposar d’un camp per poder entrenar amb comoditat. «De moment juguem partits amistosos contra equips de Barcelona com el Sant Boi. Quan juguem, tot l’equip ha de pujar. És molt important tenir un camp», observa.Sangüesa es va reunir el febrer de 2018 amb l’Ajuntament de Tarragona per mirar de buscar una solució i trobar un espai per entrenar. Un any després, res ha canviat i els jugadors segueixen esperant. «Ens van dir que farien tot el possible, però de moment no ens poden donar cap espai», afirma. Tot i no tenir camp, els jugadors entrenen tres cops per setmana. Al Wolves també juga un equip infantil i un equip de softball integrat per noies. Es tracta d’una variant del beisbol que es juga amb un bat rodó. En total, formen el club unes 80 persones. Segons el fundador del club, l’Ajuntament els va oferir un espai, situat darrere del Palau de l’Anella Mediterrània.En tot projecte esportiu, el motor econòmic és essencial. El club necessita patrocinadors que ajudin a impulsar el primer equip de beisbol tarragoní. De moment, els jugadors aporten els bats, guants i les pilotes per entrenar, així com les proteccions necessàries. Aquest any, el club disposarà d’un compte corrent i les primeres quotes dels seus integrants. Sangüesa contacta amb empreses del territori perquè ajudin amb el finançament del club.Tot i no disposar d’un camp, el Wolves té l’objectiu de federar-se aquest febrer. Això, comportarà més despeses, però Sangüesa i els seus companys ho tenen clar. «Volem competir», insisteix el fundador del club. Actualment, la Federació Catalana de Beisbol i Sofbtall (FCBS) té 70 equips i 1.100 jugadors federats. Al territori hi ha 13 camps i 25 competicions. Destaquen equips com el CBS Sant Boi, el CB Viladecans i el CB Barcelona. «Estan molt interessats en què hi hagi un equip a Tarragona i ens donen el seu suport», assenyala Sangüesa, qui es va reunir amb la FCBS.El primer partit de beisbol de Catalunya data de 1901 entre dos grups d’estudiants. El 1923 va aparèixer una associació i el 1929 va néixer la federació. Va ser aleshores, quan va començar a millorar l’organització i es van oficialitzar les competicions.