Denunciat per conduir triplicant la taxa d'alcoholèmia permesa i amb excés de velocitat

La Guàrdia Urbana també ha obert diligències a un conductor que va xocar amb un altre turisme a Sant Pere i Sant Pau quan conduïa begut

Actualitzada 28/01/2019 a les 10:58

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències penals a un home de 41 anys per conduir sota la influència de l'alcohol i a una velocitat excessiva. L’home va donar un resultat positiu de 0,81 mg/l en la prova d’alcoholèmia, per la qual cosa triplicava la taxa d’alcoholèmia permesa.Els fets han succeït la matinada d’aquest dilluns, poc després de les 3h. Una patrulla circulava pel carrer Prat de la Riba quan ha observat un vehicle que, de forma sobtada, ha començat a circular a una velocitat excessiva. El vehicle ha estat interceptat al carrer Pin i Soler i els agents han practicat la prova d’alcoholèmia al conductor, que ha donat un resultat positiu de 0,81 mg/l.Els agents van constatar que el conductor ja havia comès una infracció similar l'any 2008.Per altra banda, la Guàrdia Urbana ha obert diligències a un jove de 19 anys per conduir begut per Sant Pere i Sant Pau i xocar contra un altre turisme.El jove en qüestió va patir una topada amb un altre vehicle al carrer Miguel Servet del barri Tarragoní la matinada de divendres a dissabte. La Guàrdia Urbana es va traslladar al lloc i va realitzar-li la prova d’alcoholèmia amb resultat positiu, motiu pel qual es van obrir diligències al conductor per un delicte contra la seguretat viària.