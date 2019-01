El menor ha rebut un cop al cap i ha estat evacuat a l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 28/01/2019 a les 10:30

Un cotxe ha atropellat un nen de 10 anys a la Rambla President Lluís Companys de Tarragona el matí d'aquest dilluns, 28 de gener. Fins al lloc s'hi ha traslladat la Guàrdia Urbana i dues ambulàncies del SEM, que han evacuat al nen en estat menys greu per un cop al cap a l'Hospital Joan XXIII de la ciutat.Els fets s'han produït quan passaven vint minuts de les 9 del matí d'aquest dilluns. Un menor creuava el carrer a la Rambla President Lluís Companys quan un turisme conduït per una dona de 62 anys l'ha atropellat. El menor ha rebut un cop al cap i ha estat evacuat a l'Hospital Joan XXIII en estat menys greu. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i dues patrulles de la Guàrdia Urbana de Tarragona.La Guàrdia Urbana investiga les circumstàncies en què s'ha produït succés. Encara no s'ha aclarit si l'atropellament s'ha produït o no en un pas de vianants, ja que hi ha versions contradictòries.