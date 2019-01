Tarragona es troba en alerta taronja per fort vent

Les ratxes poden arribar als 100 quilòmetres per hora

Actualitzada 27/01/2019 a les 12:10

Una dotzena de comunitats autònomes es troben en alerta per vent, entre les quals hi ha Catalunya. A les terres catalanes, la província amb el risc més alt és Tarragona, que es troba en alerta taronja, igual que Castelló i Navarra, per ratxes de vent que podrien arribar als 100 quilòmetres per hora.Per la seva banda, Lleida i Barcelona es troben en alerta groga, per ratxes de 90 i 80 quilòmetres per hora. En aquest punt també estan Cantabria, Madrid, Biscaia, Astúries, Osca, Terol, Saragossa, Burgos, León, Palència, Segòvia, Mallorca, La Rioja, Àlaba, Alacant, València, Eivissa, Formentera, Múrcia i Melilla.En quant als fenòmens costaners Cantabria, A Coruña, Lugo i Guipúscoa, amb onades de 5 a 6 metres, i a Mallorca i l’Empordà amb onades de 4 metres. Tarragona també es troba en alerta per aquest fenomen però en un nivell més baix, el groc per onades de prop de 3 metres, igual que Almeria, Granada, Eivissa, Menorca, Formentera i Melilla.En quant al fred, la neu podria fer presència a Osca, Lleida i Navarra, on es poden acumular fins a 10 centímetres, 8 a Lleó, a Cantabria i Astúries cinc, quatre a Àlaba i dos a Burgos. A més, l’Aemet espera una baixada de les temperatures generalitzada a tota la península, amb gelades a l’interior i zones de muntanya.