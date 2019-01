Fernández denuncia que la Crida és un moviment «cabdillista» al servei de Waterloo

El president del PPC creu que «deteriora» la democràcia i només vol «augmentar» el conflicte

Confiança en el paper del PPC a Tarragona

El president del PPC, Alejandro Fernández, ha denunciat aquest diumenge que la Crida Nacional per la República és un moviment «cabdillista» i «propagandístic» que està «al servei de la política de Waterloo». «Està buidant de contingut el Parlament, fa que el Govern no governi i serveix a l’estratègia personal de Puigdemont», ha alertat Fernández l’endemà de la constitució del nou moviment polític. Segons el president dels populars catalans, la Crida està «deteriorant» la democràcia a Catalunya i només intenta «augmentar el conflicte i no pas buscar solucions». Fernández també ha constatat que el nou moviment és «una opa hostil» cap a d’altres formacions independentistes.Alejandro Fernández ha lamentat que la constitució de la Crida aquest dissabte és «una mala notícia» per la democràcia a Catalunya. El dirigent popular creu que «no és legítim ni democràtic» que la política catalana estigui «dirigida» des de Waterloo, atès que el president escollit pel Parlament «va ser Torra i no Puigdemont, que va fugir».El president del PPC creu que la Crida és un «moviment propagandístic» i no una formació «que vulgui governar, gestionar els afers públics i fer les coses siguin estables». «Estem davant d’un moviment que vol augmentar la indignació social, que les coses no se solucionin i que el Govern estigui eternament a Waterloo. Això és molt dolent per a Catalunya», ha sentenciat.Fernández ha valorat que la Crida és «una formació política de perfil cabdillista» perquè, ha dit, «deu ser el primer partit on la figura del seu líder no es va votar». En aquest sentit, ha opinat que és un moviment «per a major glòria del senyor Puigdemont» i l’ha equiparat als «moviments populistes europeus que estan deteriorant greument la democràcia no només a Catalunya, sinó també a la resta d'Espanya i al conjunt d'Europa».Responent a preguntes dels mitjans, Fernández ha situat el PP com el partit «més sòlid» a Tarragona a l’hora de parlar de la ciutat, dels seus problemes i dels seus projectes de futur. Sobre l’actual primer tinent d’alcalde i candidat, José Luis Martín, n’ha destacat que és un polític «que posaria ordre en aquesta ciutat i faria que els serveis públics funcionessin millor». «És el millor candidat possible. Tarragona necessita un alcalde diferent a Ballesteros», ha afegit.Alejandro Fernández ha expressat la confiança dels populars en el seu projecte de ciutat a Tarragona i en el seu equip, on han acabat governant «fins i tot en les èpoques més complicades electoralment». Segons l’exprimer tinent d’alcalde a la ciutat, les àrees que els populars gestionen al govern municipal són «les més ben valorades pels tarragonins».