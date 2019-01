La zona afectada es troba prop d’una benzinera al carrer B

Actualitzada 27/01/2019 a les 13:43

Uns matolls han començat a cremar aquest migdia a Les Gavarres, concretament al carrer B pp9, molt a prop d’una benzinera. Els Bombers han rebut l’avís a les 13.06 del migdia i han activat dues dotacions per a extingir el foc.A hores d’ara les dues dotacions es troben treballant per a apagar el foc i que no afecti cap altre punt de la zona, una tasca que es pot complicar amb el fort vent que afecta la ciutat.