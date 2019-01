Els bombers voluntaris de Tarragona també se sumen a les accions reivindicatives de Girona i Lleida

No cobriran les guàrdies als parcs per a situacions de risc i estudien si els tanquen a partir del febrer

26/01/2019 a les 11:58

Els bombers voluntaris de Tarragona han decidit sumar-se a les accions reivindicatives dels companys de Girona i Lleida i no cobrir les actuacions M1 –reforços de personal en escenaris de situacions de risc- per denunciar la manca de personal i material dels seus parcs. Els bombers voluntaris de Lleida, a més, han amenaçat amb tancar els parcs a partir del 31 de gener, una mesura que els de Tarragona encara estudien. De fet, José Muñoz, vocal de la junta de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) ha explicat a l'ACN que els parcs tarragonins ja no obren en situacions M1 per manca de personal, un escenari que s'agreuja perquè, segons ha afegit, als bombers funcionaris no se'ls activa perquè no fan hores extra.Les situacions M1 impliquen guàrdies físiques als parcs, i Muñoz subratlla que actualment hi ha moltes dificultats per cobrir-les. Afegeix que les dificultats venen tant per la manca de personal –actualment només hi ha una convocatoria per a bombers voluntaris de 300 places- com per la mitjana d'edat del cos voluntari actual. «Cal gent jove i nova», diu Muñoz, advertint que, del contrari, en deu anys es pot donar una situació en què no quedin bombers voluntaris.Pel que fa a les necessitats, Muñoz opina que a cada parc s'hauria de doblar la plantilla actual per «garantir les sortides». Les mesures de pressió passen, de moment, per no cobrir les guàrdies M1, a l'espera que els caps de parc sondegin els seus voluntaris respectius per determinar si se sumen al possible tancament de parcs que els bombers de Lleida han anunciat a partir del 31 de gener.D'altra banda, Tarragona també reivindica, igual que Lleida i Girona, la creació d'una taula de Bombers on es puguin discutir les necessitats actuals dels bombers –tant funcionaris com voluntaris- i determinar quin model es vol per al futur. Muñoz lamenta que, de moment, des de la Generalitat no s'està atenent tampoc aquesta petició.