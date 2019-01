El vehicle va fregar la pedra i hi ha deixat una marca vermella

Actualitzada 25/01/2019 a les 12:09

Una pedra del Portal del Roser ha quedat lleugerament malmesa arran del pas d’un camió per aquest indret. En concret, el vehicle va fregar aquesta pedra tot deixant-hi una marca de color vermell, tal com es pot veure en la imatge.El fet ha estat denunciat pel portaveu de l’Associació de Veïns de la Catedral, Lucas Balbino. L’associació lamenta que s’hagi produït aquest incident en un indret declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.