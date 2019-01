Música antiga amb un espectacle singular, la proposta que Windu porta a Tarragona

El quartet de flautes de bec actua al Metropol el pròxim 29 de gener dins la programació de Joventuts Musicals

Juventuts Musicals de Tarragona porta al Metropol el singular espectacle del grup Windu, 'Under construction'. L'actuació tindrà lloc el pròxim 29 de gener a les 20 hores.Les flautes de bec, les que de seguida es vinculen a les que s'utilitzen a les classes de música de les escoles, prenen amb Windu una dimensió espectacular. No tan sols per la capacitat d'endinsar l'espectador en la música antiga, sinó per la posada en escena que proposen.Windu és l'únic quartet de flautes de bec estable a Espanya i en el seu espectacle, sota la batuta escènica d'Iban Beltran, fugen d'allò més tradicional en els concerts. S'atreveixen amb els grans compositors del gènere i també gestionen arranjaments propis que serveixen per a fer més accessible allò que millor saben transmetre: la música sense filtres.Sobre l'escenari, l'espectador veurà el desplegament de més de 70 flautes de bec i, tal com explica el mateix Beltran, a escena hi haurà, «uns músics que voregen l'excel·lència en tant que instrumentistes, però també en tant que 'performers': aquell músic que de tant en tant apareix rere l'instrument; o aquell músic que va una mica més enllà del mer executant; o potser aquell músic que interpreta una partitura, però que l'embolcalla també d'emoció i de significat».'Under construction', inclou obres de clàssics coneguts, com fugues de Bach, a música contemporània escrita especialment per a flauta de bec.Windu Quartet està integrat per Clara Cowley, Eloi Fuguet,, la reusenca Eva Jornet i Marcel Leal.