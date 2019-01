La DGT incorporarà 2 nous examinadors del permís de conduir a Tarragona

El Ministeri ha fet efectius els compromisos que va acordar la DGT amb el comitè d'examinadors després de les jornades de vaga

Actualitzada 25/01/2019 a les 17:05

La Direcció General de Trànsit (DGT) incorporarà un total de 25 nous examinadors en els pròxims dies a la plantilla de Catalunya, reforçant així l'actual equip i permetent ampliar el nombre de cites d'exàmens de conducció a disposició dels aspirants a obtenir el permís de conduir.El BOE ha publicat aquest divendres la resolució del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, pel qual s'amplien les plantilles d'examinadors a les diferents direccions i, en concret, s'incorporaran un total de 16 a Barcelona, 5 a Girona, 2 a Lleida i 2 més a Tarragona.Segons ha informat el Govern en un comunicat, aquesta incorporació respon al compromís de l'Executiu de «seguir enfortint la plantilla» i servirà per «pal·liar la situació de dèficit amb la qual es va trobar».A més de la contractació de més personal, el Ministeri «també ha pogut resoldre les principals reivindicacions laborals d'aquest sector amb el pagament, com productivitat especial, de 250 euros al mes amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2018 per a tots els examinadors», ha detallat el Govern.Aquesta resolució arriba després que el mes de desembre passat l'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asexta) desconvoqués una vaga organitzada en el sector en haver arribat a un acord amb la DGT.Aquest acord implicava que la partida que es va recollir en els Pressupostos Generals de l'Estat del 2018 per als examinadors seria abonada en concepte de «productivitat especial», davant la impossibilitat d'executar-ho com a complement específic durant aquest exercici.El comitè va avisar que reprendria la seva protesta i de manera indefinit si en el primer semestre de 2019 no es modificava la relació de llocs de treball amb l'increment del complement específic que s'havia acordat.Els nous examinadors tenen un termini de 30 dies per incorporar-se, moment en què es podrà ampliar el nombre de cites d'exàmens de conducció a disposició dels futurs conductors i de les autoescoles que els han format.Amb les noves incorporacions, Barcelona passarà a disposar d'un total de 87 examinadors, Girona 11, Tarragona 12 i Lleida 5.