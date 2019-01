L'Ajuntament de Tarragona incorpora 18 nous vehicles per al servei de neteja

Aquests s'aniran integrant al carrer de forma progressiva

Actualitzada 25/01/2019 a les 17:34

L'Ajuntament de Tarragona ha adquirit 18 nous vehicles per al servei de recollida de residus, neteja viària i platges de la ciutat. Està previst que els vehicles es vagin incorporant progressivament al carrer. Set d'ells es destinaran a la recollida de residus i onze de neteja viària.D'aquests set hi haurà: 3 vehicles tipus baül pel servei de repàs de contenidors, 1 vehicle caixa oberta amb plataforma i grua pel servei de recollida de voluminosos; 2 vehicles de recollida de contenidors de superfície; i 1 rentacontenidors de superfície.Pel que fa als onze hi haurà: 3 esbandidores de voreres d'alta pressió; 2 fregadores de voreres; 4 escombradores esbandidores duals amb tercer braç d'escombrat i insonoritzades; i 2 porters elèctrics.Es preveu que el 2019 acabi amb 8 vehicles en servei més que al 2018. La nova adquisició permetrà l'increment de la neteja dels carrers amb aigua; que s'ampliï el servei de neteja de solars municipals; i que es dupliqui la brigada de cartells i pintades. A més a més, s'augmentarà la partida de neteja de festes i actes d'oci, en 10.000 euros/any..També s’incorporarà un vehicle elèctric a la brigada de neteja d'herbes i se substituirà el vehicle de repàs de residus fora dels contenidors (que opera a la Part Alta) per un d'elèctric.La renovació de vehicles no suposarà un increment de la la despesa municipal a aquesta partida, sinó que comportarà un estalvi econòmic de 109.264,54 euros respecte l'any anterior.L'import total del contracte de l'Ajuntament de Tarragona amb l'adjudicatària del servei de neteja i recollia, Fomento de Construcciones y Contratas, és de 19.566.914,46 euros. La millora del servei per un millor preu ha estat possible per la finalització de l'amortització de 27 vehicles (14 de neteja viària i 13 de recollida) que l'Ajuntament de Tarragona ha estat finançant des de l'any 2006; i per la progressiva substitució de 119 illes de contenidors soterrats per contenidors de superfície.