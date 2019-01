Gènere Lliure empaperarà els lavabos perquè no tinguin logotip

La plataforma destaca que hi ha persones que no s’identifiquen ni amb els homes ni amb les dones

Desde Gènere Lliure iniciem la campanya "Alliberem els lavabos" per a pressionar a l'Ajuntament de Tarragona què compleixi la #MocióTrans aprovada fa més d'un any. Descarrega la plantilla i allibera lavabos! #BallesterosDimissió https://t.co/67tRvyG5TC pic.twitter.com/ePcAEXmZLA — Gènere Lliure (@generelliure) 24 de gener de 2019

La plataforma Gènere Lliure, que lluita pels drets de les persones amb gèneres i sexualitats dissidents, ha iniciat una campanya per reclamar el compliment d’una moció aprovada l’octubre de l’any 2017 a l’Ajuntament de Tarragona sobre la defensa i la promoció dels drets de les persones transgènere i intersexuals i per evitar-ne la discriminació. Alliberem els lavabos –així es diu la campanya– vol visibilitzar que hi ha persones que no s’identifiquen amb cap dels dos logotips binaris que apareixen a les portes dels serveis públics –tradicionalment atribuïts a home i dona–, unes imatges que el consistori s’havia compromès a treure.En una pregunta formulada a través del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular al passat novembre, l’equip de govern va assegurar que ho acabaria fent i que si no ho havia fet fins ara era a causa del volum de feina. Antoni Segura, membre de Gènere Lliure, destaca que l’Ajuntament «hauria de moure fitxa» però que, si no ho fa, ells s’encarregaran d’«alliberar» tots i cadascun dels lavabos de dependències municipals. De fet, ja ho han començat a fer, tal com es pot veure en el primer vídeo de la campanya, en què animen els tarragonins a descarregar la plantilla del seu web www.generelliure.cat i a penjar els cartells ells mateixos.En aquest any i mig que ha transcorregut, la plataforma ha treballat amb l’Ajuntament en diverses ocasions, com per exemple en la diada del 28 de juny, que reivindica els drets i les llibertats de les persones LGBTI, però això, de moment, no ha donat els seus fruits, asseguren. «Fins i tot a les noves dependències els lavabos segueixen tenint tipologia binària», destaca Segura.Els acords de la moció, aprovada amb una majoria de vots a favor i l’única abstenció del Partit Popular, demanava visibilitzar i donar més informació a la població sobre el Servei d’Atenció Integral (SAI) a les persones LGBTI i també demanava que l’Ajuntament no discriminés les persones d’identitats no binàries, com passa a hores d’ara en la divisió dels lavabos. Uns lavabos que haurien de ser «universals», és a dir, «que no siguin destinats a cap col·lectiu concret, sinó a la població general». L’altre punt, que com la resta tampoc no s’ha aplicat, exigia que els tallers de formació d’educació sexual a les escoles i instituts tinguessin en compte les orientacions sexuals i les identitats de gènere dissidents. A la pràctica, «una educació que no sigui binària ni cissexista», un terme aquest darrer que es refereix a la discriminació de les persones a les qui els atribueixen un gènere que no el senten propi.