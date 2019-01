El TSJC obliga a canviar el règim lingüístic d'una escola de Tarragona

Hauran de realitzar un mínim de 6,25 hores en castellà de les 25 setmanals

Actualitzada 25/01/2019 a les 18:00

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat sis nous actes en els quals obliga la conselleria d'Educació a canviar el model lingüístic en alguns cursos de tres centres educatius a petició de sis famílies, els fills de les quals rebran com a mínim el 25% de les classes en castellà.La resolució del TSJC afecta a dues escoles de Barcelona i una de Tarragona i els obligarà a realitzar un mínim de 6,25 hores -de les 25 setmanals- en castellà, fet que suposa usar el castellà «a més de a l'àrea, matèria o assignatura corresponent al seu aprenentatge, en una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal».En una nota de premsa, l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), que assessora les famílies que sol·liciten l'escolarització bilingüe, ha celebrat la decisió judicial i ha lamentat «el cinisme de l'Administració educativa catalana, que segueix obligant les famílies a acudir als tribunals per reclamar els seus drets lingüístics en l'àmbit de l'educació».També l'AEB ha indicat que per primera vegada el TSJC ha ordenat als centres educatius preservar la identitat i intimitat de les famílies i alumnes demandants d'educació bilingüe, una mesura que segons aquesta entitat «té com a finalitat evitar les situacions d'assetjament».