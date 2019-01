El Ministeri de Cutura invertirà quatre milions d'euros en les obres del MNAT

Es preveu que comencin a final d'any

Actualitzada 25/01/2019 a les 17:38

El Ministeri de Cultura preveu començar les obres de millora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) durant el darrer trimestre d’aquest any. Les obres, amb un cost de poc més de quatre milions d’euros, tenen un termini d’execució d’un any i mig. Les intervencions consisteixen en el sistema de climatització, l’adaptació a la normativa d’accessibilitat, la coberta i les finestres exteriors, i la protecció contra incendi. La seu del MNAT, a la plaça del Rei, va tancar portes l’abril de l’any passat amb previsió de no tornar a obrir fins el 2022.D’una banda, l’actuació vol dotar l’edifici d’una instal·lació de climatització de la qual actualment no disposa. A més, es completarà amb un sistema de ventilació controlat que permetrà renovar l’aire sense pèrdues tèrmiques excessives i en les condicions de qualitat que es requereixen. El projecte també preveu reformar la instal·lació elèctrica i construir un nou centre de transformació a l’interior de l’edifici.A més, es renovarà la coberta –que quedarà alterada per la instal·lació de la nova maquinària de climatització- i se substituiran totes les finestres exteriors per al correcte aïllament de l’edifici. L’immoble s’adaptarà a la normativa vigent en matèria contra incendis i accessibilitat.Amb els treballs es donarà compliment a una sentència judicial que reconeixia que l’immoble, que data del 1942, presenta deficiències relatives a la climatització, tal com denunciaven els treballadors.Les obres s’executaran segons el projecte redactat per Sofito Arquitectura, que ha estat aprovat per la Gerència d’Infraestructures del Ministeri de Cultura i Esports i posat en coneixement del Departament de Cultura de la Generalitat, segons informa el govern espanyol en un comunicat.De la seva banda, la Generalitat -com a gestora del recinte- impulsarà la renovació del relat i la presentació museogràfica dels elements exposats, per un import de més d’1 MEUR. El MNAT és un dels equipaments que està previst que s’ubiqui a llarg termini a l’antiga fàbrica de Tabacalera, en un espai d’entre 9.000 i 11.000 metres quadrats.El MNAT és el més antic de Catalunya en la seva especialitat. Es va formar durant la primera meitat del segle XIX a partir de col·leccions dels segles XVI, XVII i XVIII, tot i que la major part dels fons han estat recuperats en els darrers 150 anys com a conseqüència de la construcció del port modern i del creixement urbanístic de la ciutat.