Dow Tarragona lliura els Sustainability & Solutionism Awards

Dow Tarragona ha lliurat aquest dijous els Solutionism Awards i els Sustainability Awards, en un acte celebrat a les seves instal·lacions. Els premis s'emmarquen en un programa de col·laboració, creat el 2014, entre l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i Dow, que té per objectiu desenvolupar professionals més complets i afavorir la inserció laboral dels titulats.Aquesta iniciativa està dirigida als alumnes de l'últim curs de grau i els projectes presentats han d'estar enfocats a abordar un problema real o una millora necessària existent, per a la qual s'ha de buscar una solució innovadora, creativa i viable.Les guanyadores del Solutionism Award van ser Irene Santa Cruz i Belén Antón Mehuri. El premi consisteix en el pagament de la matrícula del primer curs del màster, així com la possibilitat de fer pràctiques i el treball final a Dow. Tant Irene Santa Cruz com Belén Anton Mehuri realitzaran les pràctiques en el departament de Servei Tècnic i Desenvolupament TS&D, sota la direcció de David López.Pel que fa al Sustainability Award, és una competició entre els alumnes de segon curs del Màster d'Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica de la URV. Aquest any, el concurs va consistir en la realització d'un projecte en el qual calia dissenyar una planta química per produir 100,000 t/any d’acrilonitril, tenint en compte els objectius de Sostenibilitat 2025 de Dow.Francisco José Bocanegra, Daniel Mañas i Miriam Pascual han estat els guanyadors del Sustainability Award. A més, de l'equip format per Sidharth Shaji, Mehran Aliaskari, Jamal Edine Talbi i Tung Pham Thanh que ha aconseguit l'Accèssit.El Director del Complex Industrial de Dow Tarragona i South Europe Hub Leader, Jaume Sariol, va dedicar unes paraules als participants: «A Dow, tots els nostres empleats tenen un compromís i una cultura de la sostenibilitat molt important. Per això us animo a continuar treballant en solucions sostenibles que permetin afrontar els desafiaments globals del futur».En l'acte van estar presents José Bonet, Director de l’ETSEQ; Sandra Contreras, Coordinadora del MEAPS; i Allan Mackie i Frank Erich, professors de l’ETSEQ. Per part de Dow, van assistir-hi Jaume Sariol, José Manuel Muro, Raoul Milesi, Ana Pocino, Amaia Bastero, David López, Cristina García i Josep Boronat.