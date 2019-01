Deu llambordes pels tarragonins deportats als camps d'extermini

Un cens de l’Ajuntament reuneix el nom de 34 veïns que van ser víctimes del nazisme

Actualitzada 24/01/2019 a les 20:52

José Alsina, Miguel Marqués i Enrique Roig tenen una cosa en comú. Tots tres, veïns de Tarragona, van ser víctimes del nazisme i deportats als camps d’extermini durant la II Guerra Mundial. Els dos primers van morir assassinats als camps. Roig va ser alliberat un 5 de maig de 1945, quatre mesos abans que finalitzés el conflicte bèl·lic més tràgic que ha conegut la humanitat.Les tres víctimes apareixen en un cens elaborat per la regidoria de Patrimoni de l’Ajuntament, en el que apareixen 34 noms de veïns de Tarragona deportats. D’aquests, 14 van morir als camps i 20 van ser alliberats entre el 5 i el 6 de maig de 1945. Patrimoni instal·larà 10 llambordes als domicilis d’empadronament de 10 assassinats al camp de Mauthausen-Gusen. Els petits monuments s’anomenen stolpersteine, que en català significa «pedres per ensopegar». Es tracta de llambordes quadrades de 10 cm per 10 cm fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó on es graven les dades de persones empresonades i deportades. El Memorial Democràtic de Catalunya explica que cada llamborda és única i es realitza a mà, «com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels nazis». Volem recuperar la memòria d’aquests fets i que les noves generacions coneguin aquests fets i treballar pels valors democràtics», explica la regidora de Cultura i Patrimoni Històric, Begoña Floria. Des del 15 de gener, l’exposició Mathausen, l’univers de l’horror al Pretori recorda el fosc passat del camp nazi.Actualment existeixen més de 50.000 stolpersteine a 21 països europeus. Desenes de municipis catalans s’han omplert recentment d’aquests petits monuments que l’artista Gunter Demnig instal·la ell mateix al paviment. Un dels últims monuments és el de Neus Català. Amb 103 anys, és l’última supervivent del Camp de dones de Ravensbrück.La iniciativa del stolpersteine és de la Generalitat i l’Ajuntament espera, ara, a què el Govern l’informi sobre la data de la instal·lació d’aquestes llambordes. Floria no descarta que hi hagi més tarragonins entre els deportats.L’Amical de Mathausen col·labora en un projecte que persegueix localitzar familiars de deportats per entregar-los objectes de les víctimes que estan en mans de Creu Roja. A la seva pàgina web es poden llegir el nom de les 68 persones en qüestió, víctimes de l’horror nazi.