Abertis mantindrà la gestió del Mèdol quan acabi la concessió de l'AP-7

L’empresa és propietària de la finca des del 1988 i l’autopista deixarà de ser seva 2021

Actualitzada 24/01/2019 a les 20:35

El 31 d’agost del 2021 finalitza la concessió del tram Tarragona-La Jonquera de l’autovia AP-7. Aquesta circumstància no afectarà la pedrera romana del Mèdol, enclavada en una finca propietat d’Abertis, concessionària d’aquesta via ràpida, qui també mantindrà la gestió del monument declarat Patrimoni Mundial per la Unesco el 2010. Abertis va informar ahir a aquesta redacció que no existeix «cap vinculació» de la finca on es troba la pedrera romana «amb el contracte de concessió de l’autopista AP-7, que és titularitat de l’estat». La propietat i la gestió del monument «és independent del venciment de la concessió», va remarcar Abertis.Acesa, nom de l’empresa que va gestionar l’autopista fins a inicis d’aquest segle, va adquirir la finca el 1988. L’any 2003 va néixer Abertis, com a resultat de la fusió de les concessionàries d’autopistes Acesa i Áurea.La pedrera del Mèdol va viure un moment especialment complicat l’estiu del 2010, com a conseqüència d’un incendi forestal que va tenir lloc a la zona del monument. El foc, lluny d’afectar de manera negativa el monument romà, va posar al descobert un ampli sector de pedrera que havia passat desapercebut, ja que es trobava en un punt elevat de la muntanya on es troba el Clot del Mèdol, l’espai que, fins llavors, es considerava era el monument.La descoberta va fer que la Fundació Abertis decidís intervenir en la pedrera i crear un centre d’interpretació. Els treballs, pressupostats en 1,5 milions d’euros, va millorar de forma considerable la visita al Mèdol, fins i tot fent observatoris en punts elevats, precisament coincidint, en molts dels casos, amb la zona que va cremar l’incendi i que va posar al descobert restes de gran importància. La pedrera va ser reoberta a les visites el 2014, transcorreguts quatre anys de l’incendi.La reforma de la pedrera romana, amb l’adequació d’accessos i l’habilitació de nous camins, va revifar el nombre de persones que van accedir-hi al monument. L’any 2017 va tancar amb més de 30.000 visitants, molts d’elles alumnes de centres escolars de les comarques de Tarragona i, també, turistes que poden anar a peu a la pedrera des de la mateixa autopista AP-7 i sense abandonar aquesta, gràcies a un accés que té el seu punt d’inici a l’Àrea de Servei del Mèdol. També si pot accedir caminant des de les proximitats de la rotonda de la Móra, on conflueixen l’AP-7 i l’autovia A-7.