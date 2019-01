Un pare s'enfronta a 22 anys de presó per abusar de la filla i una amiga

L’Audiència de Tarragona jutga avui l’home que va realitzar tocaments a la seva primogènita en quatre ocasions, entre 2002 i 2014

Abús a la filla i l’amiga

JM.E.D s’enfronta a 22 anys de presó per abusar sexualment amb accés carnal de la seva filla ­—quan aquesta era menor— fins en quatre ocasions. En l’últim suposat abús, l’acusat també va realitzar tocaments a una amiga de la noia. El judici contra l’investigat comença avui a l’Audiència Provincial.El calvari de la filla de l’acusat va començar en una data indeterminada entre 2002 i 2003, quan la víctima tenia entre 5 i 6 anys. Segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia, el pare «es va ficar al llit de la menor amb el pretext que aquesta tenia por». En aquell moment acusat i víctima vivien al mateix domicili, ubicat a Tarragona. L’home li va passar la mà pel clatell, va posar la menor a sobre seu i es va refregar amb el seu membre durant un espai de temps.Dos anys més tard després d’aquest presumpte abús sexual, els pares de la noia es van divorciar. Tanmateix, els episodis d’abusos es van anar repetint en el temps. Sis anys després de l’últim abús, el matí del 31 de desembre de 2009, el pare es trobava amb la víctima i l’altra filla en una autocaravana a Tarragona. En un moment determinat, el pare li va realitzar diferents tocaments per sobre la roba, segons relata el fiscal.Va passar un any i l’acusat va tornar a actuar, aquest cop al domicili familiar, on el pare ja no hi vivia. En aquell moment, la mare es trobava malalta a l’hospital i el pare cuidava de les dues menors. L’home va començar a fer pessigolles a la mateixa víctima i li va demanar que es tragués la roba. Davant d’aquesta petició, la menor li va demanar que s’aturés. Lluny de fer-ho, l’acusat li va fer un petó a la boca, li va baixar el pantaló li va realitzar tocaments i també una penetració, segons descriu el Ministeri Fiscal que demana que l’home no es pugui apropar al domicili de la víctima, al lloc on ella estudia i a les zones que aquesta freqüenta a una distància inferior de 500 metres. També li impedeix comunicar-se amb ella per qualsevol altre mitjà durant 20 anys. El Fiscal li exigeix una indemnització de 5.000 euros a la noia pels «danys morals» ocasionats. Actualment la noia té 21 anys.Quatre anys després de l’últim abús, la víctima i una amiga seva es trobaven en el pis familiar. Era el 2014 i la filla tenia 17 anys. L’investigat va començar a dir-los «que estaven molt bones i que ballessin amb ell», assenyala el fiscal. De nou, a l’acomiadar-se, l’investigat va realitzar tocaments a les dues noies a diferents parts íntimes del cos. La Fiscalia demana 3 anys de presó per tres delictes d’abusos sexuals i 10 anys més per un delicte d’abús sexual amb accés carnal.L’home, que ara té 64 anys, s’enfronta a tres anys més de presó per abusar sexualment de l’amiga de la seva filla. A més, el Ministeri Fiscal imposa la prohibició d’aproximar-se a aquesta noia a una distancia inferior a 500 metres durant un període de 5 anys. També li prohibeix comunicar-se amb ella a través de qualsevol mitjà i li imposa una indemnització de 1.000 euros pels danys morals ocasionats. Les proves que presenta el fiscal són l’interrogatori de l’acusat i els diferents testimonis del cas que presentarà durant el judici.