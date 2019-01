Tarragona renova els convenis amb Renfe i Movelia al Fitur 2019

Els acords serviran per promocionar la ciutat entre els viatgers de tren i autobús

Actualitzada 24/01/2019 a les 15:33

Tarragona continua duent a terme una intensa activitat al Fitur 2019, la fira turística més important d’Espanya, en la qual el Patronat Municipal de Turisme hi ha instal·lat un estand. La ciutat ha renovat els convenis amb Renfe i Movelia en el marc d’aquesta mostra per tal de seguir promocionant la ciutat entre els viatgers de trens i autobús.L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i la presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Inma Rodríguez, van signar ahir a la tarda un conveni de col·laboració amb Renfe Viajeros per promocionar activitats turístiques i culturals de Tarragona. Així mateix, aquest acord es concreta en descomptes fins al 35% sobre la tarifa general a tots els assistents i expositors de les activitats relacionades amb la promoció del turisme de congressos. L’acte va comptar amb la presència del ministre de Fomento, José Luis Ábalos.D’altra banda, aquest dijous el director general de Movelia Santiago Vallejo Sánchez-Monge i la consellera de Turisme, Inma Rodríguez, han renovat l’acord que des de l’any passat ha obert vies de treball orientades a atraure visitants per a la ciutat. A l’acte hi ha assistit també el conseller de Presidència de l’Ajuntament de Tarragona, José Luis Martín. La central de reserves té acords amb importants entitats del transport de viatgers i posarà a disposició del Patronat Municipal de Turisme els seus canals i suports per oferir informació sobre productes i esdeveniments turístics, així com activitats de Tarragona. A més, Movelia oferirà les dades sobre el tràfic de viatgers a Tarragona.Durant els cinc dies de fira, el Patronat Municipal de Turisme mantindrà una vintena de reunions amb organismes de gestió turística, partners, turoperadors i diferents empreses, tant de forma individual com amb el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.