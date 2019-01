Nadal i Viñuales obriran els debats dels Àpats de Mediterrània al Solric

L’entitat mediambiental i el restaurant s’alien per organitzar un debat mensual, amb la presència de persones amb càrrecs de rellevància

Sota el títol Els Àpats de Mediterrània al Solric, el dijous de la setmana vinent, dia 31 de gener, Mare Terra Fundació Mediterrània i el restaurant Solric iniciaran una nova proposta social conjunta, consistent en la celebració de debats oberts al públic i amb la presència de persones destacades en el sector al qual hi pertanyin. La primera sessió estarà protagonitzada pels portaveus del PDeCAT i Ciutadans a l’Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal i Rubén Viñuales, respectivament.El president de Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, ha manifestat que «comencem amb dos polítics joves, per saber que proposen per a la Tarragona del futur». Juárez ha afegit que «cada una de les persones tindrà quinze minuts per exposar les seves idees i, després, s’obrirà un torn de preguntes perquè la nostra voluntat és que les persones que assisteixin al sopar puguin aprofitar la proximitat amb els convidats per plantejar-los aquelles qüestions que vulguin». «La trobada ha de ser dinàmica i amena», ha remarcat.Per la seva banda, el propietari del restaurant Solric, Francesc Ferreres, ha dit que, amb aquesta proposta, «donem forma a un projecte que ens il·lusiona, perquè un restaurant ha de servir per fer més coses, més enllà de la gastronomia». En aquest context, Juárez ha apuntat que «volem fer activitats culturals, socials, dirigides a la gent de la ciutat, i abordar temes d’interès i d’actualitat».Juárez ha remarcat que «començar amb dos polítics és una coincidència, ja que no té res a veure amb la campanya electoral de les municipals». Els Àpats de Mediterrània al Solric es faran un cop al mes, a partir de les 21 hores, amb un preu de 20 euros.