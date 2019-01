La dona que va caure d'un pis diu que «em va tirar per la finestra»

Rosa afirma que el suposat agressor «va agafar un ganivet i va dir que em volia matar»

Actualitzada 23/01/2019 a les 21:10

Presó provisional comunicada

Rosa, la dona que el passat dilluns va caure al carrer des de la tercera planta d’un bloc d’habitatges localitzat al número 27 del carrer Dotze de Bonavista, va manifestar ahir que el presumpte agressor «va agafar un ganivet i va començar a dir-me que em volia matar», segons va recollir una entrevista publicada per la cadena de televisió Telecinco. Rosa, que es troba ingressada en una habitació de l’Hospital Joan XXIII fora de perill, tot i les ferides que li va causar la caiguda, va assegurar a aquest mitjà que el suposat agressor, un home de 43 anys que és la seva parella, «em va agafar de les cames i em va tirar per la finestra».En les seves declaracions al canal de televisió, Rosa va afirmar que «m’ha maltractat diverses vegades, em va trencar dents», i que havia decidit mantenir la relació amb ell «perquè l’estimo, l’estimava». La dona va afegir que «ara l’odio amb totes les meves forces».Sembla que l’acció que va acabar amb la caiguda de Rosa al carrer va tenir el seu origen en el fet que es va iniciar una baralla després que Rosa va despertar l’home a les 3 hores de la tarda. Tot apunta que, durant la discussió, l’home l’hauria ferit al coll i la va tirar pel balcó de casa seva.Per altra banda, el jutjat de violència sobre la dona de Tarragona va decretar, ahir, dimecres, presó provisional comunicada i sense fiança per a l’home que dilluns, presumptament, va agredir i precipitar pel balcó la seva dona, Rosa, a Bonavista. La causa està oberta pels delictes d’homicidi en grau de temptativa, lesions, maltractament, amenaces i detenció il·legal. L’home va passar ahir a disposició judicial i es va decretar presó provisional comunicada i sense fiança. Cal recordar que, poc després de produir-se el succés, l’home, acompanyat de policies, va participar en la reconstrucció dels fets.Cal recordar que el dilluns, poc després de produir-se el succés, agents dels Mossos d’Esquadra desplaçats al lloc van detenir la seva parella de Rosa, la qual es trobava dins del domicili. La policia autonòmica va iniciar una investigació per esclarir com es van produir els fets. La dona va ser atesa pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada amb pronòstic greu i diverses fractures a l’Hospital Joan XXIII. Fonts sanitàries van informar el dimarts que Rosa continuava ingressada a l’UCI però estable i que la seva evolució era positiva.