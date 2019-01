El Ministeri de Foment traspassa set quilòmetres de vies urbanes a l'Ajuntament de Tarragona

En una segona fase, el consistori demanarà a l’Estat que li cedeixi la resta de trams

El Ministeri de Foment ha acordat el traspàs a l’Ajuntament de Tarragona de 7,3 quilòmetres de vies urbanes dels 24 quilòmetres que actualment són competència de l’Estat. Segons informa el consistori, es tracta de carreteres de titularitat estatal que, amb els anys, s’han convertit en vies urbanes perquè han estat absorbides pel propi creixement i expansió de la ciutat. Els vials aglutinen el trànsit urbà de Tarragona i l’Ajuntament ja n’està fent la conservació i el manteniment i, fins hi tot, la regulació d’usos. Els traspassos no van acompanyats de transferències econòmiques a favor del consistori.El plenari de dilluns vinent donarà compte de la resolució de la Unitat de Carreteres de l’Estat del Ministeri de Foment. La mesura afecta els trams de la carretera N-240 que transcorren per l’avinguda d’Andorra entre la plaça Imperial Tarraco i la rotonda de l’avinguda de Catalunya- i per la carretera de Valls fins al pont que creua sobre l’autovia A-7.Pel que fa a l’N-340, s’inclou l’avinguda de Roma, diferents trams de la Via Augusta i de la carretera de València, així com la carretera Vella de València des de la rotonda d’accés al Polígon Francolí a la rotonda de CLH.Altres trams que quedaran en mans del consistori són la corba Voramar, els accessos a Cala Romana i a la Ciutat Residencial, els marges de la rotonda de la carretera del Catllar, el passeig de la Independència -des de l’avinguda de Roma a l’avinguda Ramón y Cajal i fins Torres Jordi-, des de Torres Jordi fins el límit del sistema portuari, la circumval·lació de la Floresta, diferents trams de la T-11 com la plaça d’Europa i des de la carretera del Cementiri a les rotondes nord i sud.Una segona fase de traspàs i un aparcament dissuasiuA més d’aquests trams, l’Ajuntament de Tarragona està negociant una segona fase de cessions que inclouria la resta de trams que s’han convertit en xarxa viària urbana, com l’N-240, de la plaça Imperial Tàrraco fins a Sant Salvador, o les antigues carreteres de València i Barcelona.D’altra banda, el Ministeri de Foment també cedeix a l’Ajuntament una finca de 5.528 metres quadrats inclosa dins del Pla parcial de la Horta Gran, a l’entrada a la ciutat des de Ponent, on l’Ajuntament implantarà un nou aparcament municipal dissuasiu.