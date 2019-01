El 3r Fòrum d'Inversió CAT SUD se celebrarà el 31 de gener a Tarragona

L'espai de trobada entre emprenedors i inversors està impulsada conjuntament per la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Reus i ACCIÓ

Actualitzada 24/01/2019 a les 15:53

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona acollirà el proper 31 de gener la 3a edició del Fòrum d'Inversió CAT SUD, una plataforma que posa en contacte emprenedors que cerquen finançament per al seu projecte amb possibles inversors. Un total de 7 projectes innovadors de diferents sectors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre seran els protagonistes d'aquesta edició, organitzada un any més de manera conjunta per la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Reus i l'Agència per a la competitivitat a l'empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ), i amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili.En aquesta edició, es donaran a conèixer 7 idees de negoci, que han estat seleccionades tenint en compte el seu potencial de creixement i viabilitat econòmica. Podien optar-hi tots aquells projectes constituïts en els darrers 5 anys i amb seu social a Catalunya. Amb la presentació dels seus projectes davant els possibles inversors culmina un projecte que ha inclòs assessorament especialitzat per perfeccionar les habilitats a l'hora de comunicar el seu projecte empresarial.L'acte comptarà també amb la participació d'en Josep Cester, impulsor de PLACE TO PLUG, una startup que posa en contacte els usuaris de vehicles elèctrics amb punts de recàrrega. Cester explicarà la seva trajectòria amb inversors i rondes de finançament des que va participar a la 1a edició del Fòrum d'Inversió CATSUD. Tots els assistents tindran l'oportunitat de fer networking mentre s'analitza l'atractiu i les possibilitats d'inversió de les noves startup del territori.El Fòrum d'Inversió CAT SUD va néixer per facilitar l'acostament de la iniciativa emprenedora a persones inversores, acompanyant en el procés de cerca d’inversió els projectes empresarials i potenciar l'emprenedoria a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.