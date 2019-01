Denunciat per sisè cop conduint sense carnet per pèrdua de punts a Tarragona

L’home va ser enxampat al barri de Torreforta

Actualitzada 24/01/2019 a les 11:43

Obren diligències a un home per conduir sense haver obtingut mai el carnet a Bonavista

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha denunciat un noi de 27 anys per conduir amb el carnet suspès per pèrdua de punts. L’home va ser enxampat al barri de Torreforta de Tarragona però es el sisè cop en els darrers sis anys que se li obren diligències pel mateix motiu en diversos municipis del Camp de Tarragona.Els fets van succeir poc abans de les 12h d’ahir dimecres, quan una dotació d’atestats de la Guàrdia Urbana que patrullava pel carrer Tortosa de Torreforta va comprovar com un turisme feia una maniobra evasiva després de veure els agents. El cos policial va interceptar el turisme al carrer Francolí i va identidicar el conductor, moment en què va comprovar que no tenia el permís vigent per pèrdua total de punts.Es dona el cas que aquest és el sisè cop en els últims sis anys que el conductor és denunciat en diferents municipis del territori pel mateix motiu. L’home ha estat citat al jutjat el 29 de gener vinent.Per altra banda, la Guàrdia Urbana també ha obert diligències a un home de 31 anys per conduir sense el permís. Els agents van aturar el conductor ahir dimecres a les 21h en un control preventiu a Bonavista. La dona del conductor, que anava de copilot, va explicar que ella havia de conduir el cotxe però com que tenia el braç enguixat va optar per cedir-li el volant al seu marit.