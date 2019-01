Crear vocacions químiques, objectiu del programa educatiu de BASF i la URV

El Teen’s Lab arriba a la cinquena edició amb 350 adolescents experimentant a l’ETSEQ

Per cinquè any consecutiu, la URV, a través del programa APQUA i l’empresa BASF han posat en marxa el Teen’s Lab, pensat per incentivar vocacions químiques entre els joves adolescents estudiants d’ESO.Els laboratoris de l’ETSEQ han tornat a ser l’escenari de la proposta, denominada ‘El laberint de les substàncies’, amb la qual alumnes de 4t d’ESO de centres de Tarragona, Reus, la Canonja i les Borges del Camp, realitzen experiments encaminats a determinar el contingut de diverses substàncies.Des del 21 de gener i fins a l’1 de febrer, participaran al voltant de 350 alumnes, amb unes pràctiques com destacava Carles Lozano, coordinador del Programa APQUA de la URV, «permet als estudiants fer la descoberta d’activitats químiques a través de l’experimentació més lúdica, gairebé com un joc». Les diverses proves que coordinen estudiants de l’ETSEQ amb grups de 10 alumnes, serveixen perquè els joves intentin determinar quina és cada substància que els proposen. Per Lozano, a més de l’atractiu de l’activitat, també hi ha altres components complementaris, «entre ells que utilitzant l’equipament de la URV se senten també universitaris, se senten més ‘adults’».Aquest dimecres, una trentena d’alumnes del Josep Tapiró i el Salvador Vilaseca de Reus han estat els encarregats de fer les pràctiques d’experimentació en els laboratoris.La jornada, pels participants, comença amb una explicació teòrica dels experiments que els proposen, la pràctica en els laboratoris i, una vegada finalitzada l’activitat, es traslladen fins al centre de producció de BASF a Tarragona, on descobreixen també aplicacions a major escala del que han estat experimentant.Pol Ollé, responsable dels Teen’s Lab per part de l’empresa BASF destacava els resultats que han aconseguit amb aquesta proposta.«Ja portem cinc edicions i els resultats han estat molt bons. Nosaltres com a empresa», explicava Ollé, «pretenem despertar la vocació química a aquests estudiants i, al mateix temps, que ens coneguin com a empresa». En aquest sentit, Pol Ollé afegia que, «com a BASF, saben qui som, però no saben ben bé que és el que fem».El foment d’aquestes vocacions té un component eminentment pràctic per a la multinacional química. «Com a indústria química no podem demanar res millor que poder disposar de gent molt ben formada i aquest és un pas important en aquest sentit»., afegeix Ollé.Pel que fa al vincle entre les químiques, BASF en aquest cas, i la universitat, Ollé en destacava la importància, «i la necessitat. És un win-win de l’empresa i la URV, que pot mostrar les seves instal·lacions i entrar en aquest procés de captació d’alumnes».