Cala Romana demana més policia per evitar els robatoris

Els veïns de la urbanització pensen en contractar vigilància privada

Actualitzada 23/01/2019 a les 21:33

Els veïns de la urbanització Cala Romana demanen més presència policial als seus carrers. Denuncien una nova onada de robatoris a vehicles i a domicilis. «Sentim una desprotecció absoluta», assegurava ahir a aquest diari Pere Lluís Bergedà, integrant de l’associació de veïns.El dilluns, uns lladres van robar que conduien una furgoneta, van robar una motocicleta d’un treballador del Club de Tennis Tarragona. Bergedà explica un dels mètodes que, segons els mossos, utilitzen els lladres que consisteix en assegurar-se que les motos no disposen de geolocalitzador.Agafen una moto, la mouen de lloc, i si en dos dies ningú la recull significa que no disposa de cap dispositiu per fer-li el seguiment. Bergedà, que també és president del club, afirma que els socis de l’entitat són víctimes de robatoris als eus cotxes. Bergedà explica que els delinqüents trenquen les finestres dels vehicles que es troben aparcats a un pàrquing públic, situat a l’entrada de la platja llarga, al costat del club i s’emporten objectes de valor.Els robatoris a domicilis també han incrementat en les últimes setmanes. Els veïns demanen més efectius de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadraa i proposen instal·lar càmeres als carrers. Alguns d’ells, estan pensant en organitzar rondes de vigilància per combatre aquesta onada de robatoris. «Patim inseguretat cada dia. Estem alarmats», assegura Bergedà, que qualifica la vigilància al barri de «mínima».Els veïns també reivindiquen solucions per millorar els accidents de trànsit com el que va acabar amb la vida de l'exregidor de Torredembarra Ignasi Durán a la carretera N-340, un dels punts negres d'accidents de Tarragona. Des de l'associació esperen la instal·lació d'un semàfor a l'accés a la urbanització i al club de tennis des d'aquesta carretera. La solució definitiva serà una rotonda en aquest punt.