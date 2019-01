Una veïna porta a la Fiscalia els «sorolls» de la discoteca Bloomsbury

La dona viu a sobre del local i assegura que pateix ansietat i pren medicaments per dormir a causa de les «molesties» ocasionades

«Tarragona s’empetiteix»

El pis d’E.A.P es troba a sobre de la discoteca Bloomsbury, ubicada al carrer Major, a la Part Alta. Fa mesos que denuncia el que considera «molèsties i soroll» per la música del local. Assegura que la situació li ha provocat ansietat i que pren medicaments per poder dormir, després de patir insomni. El passat 10 de desembre, la dona va presentar una denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona contra l’establiment en la qual demana el tancament temporal del negoci.Aquesta veïna defensa que disposa d’informes clínics que acrediten el perjudici per la salut que li causa cada setmana la discoteca. El local obre les portes dijous, divendres i dissabte i acostuma a tancar a les cinc i les sis del matí. «Hi ha un ànim de voler tancar el local. Cada cop està més clar», assegura l’Àngel, un dels socis del local. La veïna denunciant afirma que el local incompleix el límit de decibels permès. «Tenim les actes de la Guàrdia Urbana que indiquen que els decibels són correctes. La llicència és correcta i també l’assegurança», es defensa un dels empresaris del local.No és la primera vegada que aquesta veïna demana el tancament d’aquest local. El passat novembre, va reunir 132 firmes a la plataforma change.org amb aquest objectiu. Aleshores, denunciava baralles a la porta, vòmits dels clients, i restes d’alcohol i ampolles al carrer. «Violen el nostre dret al descans, la salut i a la intimitat», explicava en aquell moment. La veïna va denunciar l’Àngel per amenaces una nit que la dona denunciava el soroll de la discoteca. Després d’una vista ràpida, l’home ha sortit absolt, segons el denunciat.Les queixes veïnals contra la discoteca vénen de lluny. Tretze veïns s’han sumat a un expedient que reuneix queixes contra el local. Entre gener i octubre de 2018, la Guàrdia Urbana va realitzar 15 actuacions relacionades amb les molèsties dels veïns, causades pel volum de la música o la concentració de gent. En dues ocasions, els agents van detectar «possibles irregularitats», segons apunten fonts del consistori. En la denúncia a la Fiscalia, la plataforma Farts de Soroll ha acompanyat la veïna.El dilluns vinent, els grups municipals votaran al ple de l’Ajuntament una modificació de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que impedirà l’obertura de nous bars musicals i discoteques a la Part Alta i també impedirà reobrir els locals que tanquin. «Estan posant més barreres. Tarragona es queda petita mentre Reus creix», explica l’Àngel, qui no veu cap motiu perquè tanqui el local. «Tenim tot en regla i la llicència des de fa anys», explica. L’empresari defensa que l’obertura de nous locals «fa créixer la ciutat». Milà va assegurar ahir que la mesura vol «potenciar la revitalització de la Part Alta, donar seguretat jurídica a la rehabilitació d’edificis i iniciatives urbanístiques, que per la normativa vigent del POUM estan bloquejades». La mesura pretén evitar el deteriorament del patrimoni cultural i definir els usos admesos de les activitats de restauració i recreatives. «Es tracta de combinar la qualitat de vida dels habitants del centre històric sense aturar l’activitat econòmica», conclou.