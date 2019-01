Tarragona preveu que el reclam de l'autobús gratuït faci créixer el padró i el nombre de viatgers

Dilluns vinent s’activa la bonificació d’un 25% en els títols multiviatge per als empadronats a la ciutat

Actualitzada 23/01/2019 a les 14:47

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) preveu que el reclam d’autobús gratuït per als empadronats a la ciutat faci créixer el padró i el nombre d’usuaris del sistema, que l’any passat va superar els 10 milions de viatgers per primer cop. Segons els responsables de l’empresa, la previsió es basa en l’experiència de ciutats com Tallinn, a Estònia, que ja han implementat el sistema. A Tarragona, la gratuïtat serà progressiva i no s’assolirà fins el 2022. De moment, dilluns vinent s’activarà una primera bonificació d’un 25% en el preu del títols multiviatge per a les persones empadronades. Els beneficiaris poden adquirir la targeta -personalitzada i d’ús individual- a un preu de 3,5 euros.Els interessats s’han d’adreçar als centres d’atenció al client de l’EMT amb el DNI i una fotografia de carnet. Un cop s’hagi comprovat que estan empadronats a la ciutat, rebran una targeta unipersonal, personalitzada i bonificada amb validesa durant un any. Els títols bonificats són la T-Jove, que a partir de dilluns passarà a costar 14,63 euros; la T-50/45, que en valdrà 22,69; la T-Tarraco, que costarà 31,13, i la T-20/90, amb un cost de 12 euros. El bitllet senzill i la resta de tarifes es mantenen congelades.Segons la presidenta de l’EMT i portaveu del govern, Begoña Floria, ha recordat que la iniciativa s’emmarca en un canvi de rumb de l’empresa cap a un model més social, més tecnològic, més sostenible, mediambientalment millor, amb reordenació urbanística i amb un millor servei al ciutadà. «L’objectiu final és que el transport urbà municipal esdevingui el motor de canvi que permeti la transformació de la ciutat», ha assenyalat. Floria ha insistit que no es tracta d’una mesura electoralista i ha recordat que la ciutat va establir fa anys la gratuïtat per als jubilats i els infants.De la seva banda, el gerent de l’EMT, Néstor Cañete, ha apuntat que la gratuïtat total del servei seria inviable sense una renovació de la flota i les millores d’organització previstes. El 2018, l’aportació de recursos municipals a l’EMT era de 9,2 MEUR, mentre que es recaptaven 5,5 MEUR en bitllets. Amb la gratuïtat, s’estima que el dèficit d’explotació creixi en uns 2 MEUR. L’empresa, però, insisteix que aquest repunt es compensarà amb estalvis del servei -en combustible, per exemple- i amb el fet que ja s’ha liquidat el rènting de fa 20 anys que suposava un cost d’1,8 MEUR anuals.L’EMT ha comprat tres autobusos articulats que començaran a circular durant el primer trimestre. Enguany també s’adquiriran vuit vehicles més amb un import de 2 MEUR i, durant els anys següents, es compraran sis nous autobusos per exercici a raó d’1,5 MEUR cada lot. Floria ha destacat que la ciutat disposarà, d’aquí a quatre anys, de transport públic gratuït i de 29 autobusos nous -actualment, la flota municipal és d’uns 70 vehicles-.Alhora, l’Ajuntament impulsa la nova estació central de Battestini, que permetrà reorganitzar les línies, un gran estalvi econòmic i una major agilitat i millora en el servei. La reforma de la mobilitat urbana es completarà amb nous aparcaments dissuasius en els accessos a Tarragona, així com amb la creació de carrils exclusius per a autobusos i taxis en vies com l’avinguda Roma.