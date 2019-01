Tarragona ofereix una vintena d'activitats educatives i culturals per als joves

Són gratuïtes i es desenvolupen a l'Espai Jove Kesse

Actualitzada 23/01/2019 a les 19:06

El Servei Municipal de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona amb la coprogramació i suport d’entitats i col·lectius joves de la ciutat, comença una nova temporada d’activitat dirigida principalment a la població jove de 12 a 35 anys. Com es habitual l’Espai Jove Kesse ofereix la possibilitat de participar i formar part d’activitats i actes dissenyats per treballar la fórmula de lleure + cultura+ formació.Des de l’inici de curs escolar, s’ofereix l’opció d’aules temàtiques les tardes de dimarts a dissabte on es poden escollir entre diferents espais de treball com l’aula de coach personal, cuina, multiesport, joves artistes, teatre, iniciació i aprofundiment de llengua japonesa, fotografia i cinema. En concret la programació d’aquest hivern inclou set aules temàtiques, tres activitats en format monogràfic, dues exposicions i vuit espectacles.Com a novetat en tallers i activitats en format monogràfic, destaca el curs de cuina vegana que es realitzarà el divendres 22 de març. Un altra proposta destacable aquest hivern seran les jornades 'Comunicant ‘En jove’, que aportaran estratègies creatives per connectar amb el jovent els dimecres 13, 20 i 27 de març.Pel que fa al vessant cultural i expositiu (zona cultura kesse), es podran veure les propostes d’Anna Vilamú i Desiré Castellar amb l’exposició permanent d’art mural. També es comptarà amb la instal·lació de 'L’artista va a l’escola' que organitza l’Instititut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) i, per últim, 'My Girls' de Tutsitat, un recull d’il·lustracions a tinta i aquarel·les de personatges femenins.El programa d’hivern es complementa amb el cicle d’exhibició i mostra de diferents disciplines artístiques els divendres al vespre.Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar presencialment als espais joves (Oficina Jove i Espai Jove Kesse) o a través del web www.tarragonajove.org