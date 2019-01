La causa està oberta pels delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions per matractament, amenaces i detenció il·legal

El jutjat de violència sobre la dona de Tarragona ha decretat aquest dimecres presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que dilluns va agredir i precipitar pel balcó la seva dona al barri de Bonavista de Tarragona. La causa està oberta pels delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions-matractament, amenaces i detenció il·legal.El succés es va produir dilluns passades les 15.31h, quan una dona d’uns trenta anys va caure del balcó d’un tercer pis del número 27 del carrer Dotze de Bonavista. Minuts més tard, els agents dels Mossos desplaçats al lloc van detenir a la seva parella, la qual es trobava dins del domicili. La policia autonòmica ha iniciat una investigació per esclarir com es van produir els fets.La dona va ser atesa pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada amb pronòstic greu i diverses fractures a l’Hospital Joan XXIII. Fonts sanitàries van informar ahir dimarts que la dona continua ingressada a la UCI però estable i que tot indica que evoluciona bé.El detingut ha passat avui a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança.