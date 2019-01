Nova Eucària creu que l'Ajuntament utilitzarà l'informe de la UAB per «exterminar» els porcs vietnamites d'SPiSP

L'organització animalista creu que és un despropòsit dictaminar que els animals són un perill per la salut pública

23/01/2019

L'ONG animalista Nova Eucària, que des de fa alguns mesos està participant en el control i la cura del grup de porcs vietnamites que hi ha instal·lats a la muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, ha sortit al pas de l'informe elaborat per la UAB que recomana l'ajuntament tarragoní capturar els animals.Aquest dimarts, el Diari Més, es feia ressò del dictamen de la facultat de veterinària de la UAB, en el qual afirmava que «representen un risc per a les persones» i assenyalava la possibilitat d'esdevenir transmissors de malalties o provocar accidents de trànsit.Nova Eucària afirma que la proposta del dictamen de capturar els animals representa que, en realitat, «l'Ajuntament en què pretén és capturar-los i exterminar-los».La colònia de porcs, segons l'ONG, «està protegida i atesa per la seva cuidadora, una veïna del barri, i per l'equip de voluntaris que alimenten i netegen l'entorn de la brutícia generada pels veïns incívics de Tarragona».L'informe demanat a la universitat per part de l'Ajuntament és, segons Nova Eucària, «un despropòsit» i afirmen que han iniciat una anàlisi jurídic a fi de «combatre» les seves conclusions.Nova Eucària afirma que fa un any l'Ajuntament de Tarragona i la Guàrdia Urbana els van demanar ajuda per gestionar la colònia de porcs. «Finalment», afegeixen, «ens vam topar amb la manca de voluntat política i tècnica real per resoldre-ho».L'entitat va organitzar una jornada de castració dels animals, el desembre passat, i com a resposta, segona afirmen, «la regidora Ana Santos, va emetre una resolució amenaçant d'aplicar-nos la 'Ley Mordaza', si actuàvem».