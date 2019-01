Gegants del Port volen la cessió de l'antiga seu de Xiquets del Serrallo

L’entitat s’ha registrat com a associació per tenir accés a subvencions i treballar aspectes socials

L’Associació Gegants del Port ha demanat a l’Ajuntament la cessió de l’antiga seu de la colla castellera Xiquets del Serrallo, localitzada al carrer Nou de Santa Tecla, per consolidar una nova etapa en la qual els seus representants volen donar acollida a les iniciatives que facin els joves del barri. Óscar Pérez ha manifestat a aquesta redacció que el primer moviment ha consistit a sortir de l’Associació de Veïns del Port per legalitzar la nova entitat, amb la finalitat prioritària «de poder tenir accés a subvencions de les administracions públiques». Pérez va subratllar que la nova associació sempre ha estat vinculada a l’organització veïnal, propietària dels dos gegants i dels tres capgrossos que tenen, «i la decisió ha estat presa de mutu acord, ja que tenim una excel·lent relació amb l’Associació de Veïns del Port».Pérez va comentar que ara que «tenim el registre provisional» d’entitats, «treballarem perquè l’Ajuntament ens cedeixi l’antiga seu dels Xiquets del Serrallo, que fa uns anys que està tancada, plena de rates i de gats, per donar-li una nova vida». El representant de l’Associació de Gegants del Port va apuntar que «no disposem d’un local en condicions per poder assajar i el de Nou de Santa Tecla seria idoni».Un segon objectiu de l’Associació de Gegants del Port és, a més de poder assajar amb Neptú, Afrodita, el Mariner Magí, la Bruixa Petra i la Sargidora, «disposar del local per fer activitats socials dirigides a joves del barri i que aquests també tinguin un espai on poder fer les seves propostes, com ara tallers». «Volem obrir el local al barri, donar un aire fresc al barri amb un esperit jove», va subratllar.Pérez va remarcar que, «per poder créixer, necessitem rebre subvencions de les administracions i, per aquest motiu, ens hem constituït en associació». «Només el remolc que utilitzem per al trasllat dels gegants i els capgrossos costa 4.500 euros i, sense subvencions, no es pot aspirar a grans coses», va dir. Pérez va recordar que l’any passat «vam fer un total de 26 sortides i per a aquest ja hem tancat vuit a llocs com les Borges Blanques, Sarrià o Sant Cugat». «Amb les nostres sortides fem promoció del barri i de la ciutat allà a on anem i, a més, tenim dos dels gegants més bonics de Catalunya, com són Neptú i Afrodita». «Per mantenir la dinàmica positiva que tenim i millorar-la necessitem més recursos i, per aquest motiu, també tenir accessos a subvencions i a un local en condicions», va dir.