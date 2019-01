Els fanals del carrer Unió de Tarragona presenten un estat lamentable

A diversos carrers de la ciutat s'han modificat les làmpades de vapor de mercuri

Actualitzada 23/01/2019 a les 20:34

El consistori elimina 330 làmpades de vapor de mercuri

Un elevat nombre de fanals del carrer Unió, que recorden els d’estil barca de pesca, es troben en un estat lamentable. A uns, els falta almenys un dels tres punts de llum i, a d’altres, fins i tot dos, ja siguin dels laterals com de la part central.Des de fa mesos, l’Associació de Veïns Tarragona Centre es queixa, mitjançant les xarxes socials, de la situació en què estan els fanals d’aquest important carrer de la ciutat de Tarragona, amb l’afectació negativa que es deriva com a conseqüència de la pèrdua de molts punts de llums. Pocs fanals d’Unió estan sencers i l’aspecte que presenten és d’un avançat deteriorament.L’Ajuntament ha adjudicat a l’empresa Urbalux la substitució d’enllumenat públic en diverses zones de la ciutat i urbanitzacions, per un import de 169.251 euros. L’objectiu és canviar 330 làmpades de vapor de mercuri per altres de tecnologia LED. La meta final és eliminar, de manera progressiva, la il·luminació pública generada amb làmpades de vapor de mercuri.El regidor d’Espais Públics, José Luis Martín, va manifestar ahir a aquesta redacció que «volem canviar aquesta tecnologia obsoleta per fanals de menys consum i més respectuosos amb el medi ambient». L’actuació forma part del «pla municipal per acabar amb les làmpades de vapor de mercuri», va remarcar Martín.El projecte de substitució de les 330 làmpades de vapor de mercuri afecta vuit quadres elèctrics localitzats als Jardins de la Reconciliació, els passejos de Sant Antoni i de les Palmeres, les places dels Carros i Verdaguer i els carrers August i Joan Maragall.L’execució del pla municipal es va iniciar fa dos anys i, des de llavor, s’han canviat 218 làmpades de vapor de mercuri a Cala Romana, 150 a la zona de Florimar i Boscos, 60 al carrer Unió i 38 al Serrallo.Martín va informar que l’Ajuntament ha reduït el consum elèctric de l’enllumenat públic, tot i haver incrementat considerablement els punts de llum. Per altra banda, en el període 2013–2018 va augmentar un 70% el volum de lluminàries. En aquest context, el regidor d’Espais Públics va afirmar que el nombre més gran de punts de llum distribuïts pel conjunt del terme municipal «no ha suposat un augment del consum, sinó una reducció del mateix».Martín va valorar de manera «molt positiva» l’esforç que, des de fa anys, realitza l’Ajuntament per millorar el consum de l’enllumenat públic i reduir al màxim la contaminació lumínica. En aquest sentit, les primeres accions van consistir a cobrir amb diversos elements la part superior dels fanals més antics, amb la finalitat d’evitar la difusió de la llum cap amunt i, de pas, que s’aconseguia concentrar-la en direcció a terra. Des de fa anys, els nous fanals ja tenen en compte aquesta qüestió.