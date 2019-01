Els bancs rescatats impulsen més del 65% dels desnonaments a Espanya

Segons un estudi de la URV, els barris més vulnerables han estat els més perjudicats per la crisi i la bombolla immobiliària

Els barris més vulnerables han estat els més perjudicats per la crisi i la bombolla immobiliària, segons una investigació del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV).Els investigadors Aaron Gutiérrez i Antoni Domènech van analitzar una mostra del 35% del total d'habitatges procedents d'execucions hipotecàries, que ha permès radiografiar els desnonaments a Espanya.Segons l'estudi, els bancs rescatats amb diners públics han protagonitzat gairebé dues terceres parts dels desnonaments per execució hipotecària i aquells pisos «no s'han destinat a lloguer social, sinó que s'han venut a fons voltor», explica Gutiérrez.L'augment de desnonaments ha generat uns nous grans propietaris que acumulen habitatges buits, protegits per una legislació i tractament fiscal que els afavoreix, segons els investigadors.L'estudi el van iniciar el 2015 i com que les estadístiques oficials sobre desnonaments a Espanya només ofereixen dades amb un nivell d'agregació que fa impossible analitzar aquest fenomen per barris, van elaborar les seves pròpies fonts.La banca, a través de les seves filials immobiliàries, posa a la venda els habitatges procedents d'execucions hipotecàries i els investigadors van usar com a font de dades les ofertes que es publiquen a Internet.La investigació ha generat nou articles en revistes científiques internacionals i un llibre, que es presenta demà.