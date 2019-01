El Port de Tarragona mou 4.000 vehicles en menys de 48 hores

Les operatives han estat gestionades per Bergé i Noatum Maritime

Consolidació d’un tràfic referent al Port de Tarragona

El Port de Tarragona ha gestionat més de 4.000 vehicles en menys de 48 hores. Al moll de Cantàbria va arribar aquest dimarts a les 5.00 de la matinada el vaixell Thermopylae per descarregar un total de 2.958 vehicles de les marques Kia i Hyundai. Per altra banda, al moll de Galícia del Port de Tarragona està atracat el vaixell Victory Leader per dur a terme una càrrega de més de 1.100 vehicles de les marques Opel i Citröen.El vaixell Thermopylae gestionat per l’operador Bergé té origen Corea del Sud amb destinació final als països del Nord d’Europa. El recorregut del vaixell comença a Corea del Sud on carrega vehicles de la marca Kia i Hyundai i continua fent parada a la Xina per començar a descarregar en ports com Pireu, Livorno, Sète, Tarragona i Casablanca per dirigir-se al nord d’Europa (Bèlgica i Alemanya) i carregar maquinària i vehicles de models i marques nord-europees i continuar el seu recorregut. En aquest vaixell també es carreguen 2 nous vagons de metro fabricats a Alstom, fàbrica ubicada a Mollet, amb una destinació final a Panamà.El vaixell Victory Leader gestionat pel consignatari Combalia Noatum Maritime i operat per Noatum Terminal Tarragona, amb origen Sagunt i destinació Livorno, carrega aquests vehicles nous procedents de Figueruelas (Saragossa) i que han arribat al Port de Tarragona mitjançant tren.El Port de Tarragona ha estat sempre lligat al tràfic de vehicles. El volum més rellevant és el que procedeix de l’Extrem Orient, principalment des de Corea del Sud, per a la seva distribució a diferents països de la conca mediterrània, incloent-hi la península Ibèrica des de Tarragona, i es distribueix posteriorment en tren, camió i vaixell a la xarxa de concessionaris.El tràfic de vehicles al Port de Tarragona ha experimentat un creixement exponencial en els darrers anys. L’any 2015 es van moure un total de 114.060 unitats, una xifra que va representar un increment d’un 188,9% respecte a l’any 2014. L’any 2017 el Port de Tarragona va moure un total de 200.209 vehicles, el que va suposar un increment del 30,7% respecte a l’any 2016. L’any 2018 s’han mogut 176.855 vehicles fins al mes de novembre.El Port de Tarragona opera amb les principals línies regulars de càrrega rodant (ro-ro) dedicades al transport de vehicles amb dos grans operadors com són Bergé i Noatum Maritime.L’Autoritat Portuària ha adequat i pavimentat de forma temporal una gran esplanada a la Pineda (Vila-seca) de 12,43 ha. La nova campa té capacitat per a gairebé 5.500 vehicles i amplia la capacitat total del Port fins a les 40.000 unitats. D’aquesta forma, el Port de Tarragona compta amb un pulmó per ampliar la zona que disposa als molls de Galícia, Cantàbria i Andalusia.