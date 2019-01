Arqueòlegs detecten aigua a l'Índia sota rius assecats a l'Edat de Bronze

La troballa ha estat obra d'un equip format per arqueòlegs de Cambridge (Anglaterra), Banaras (Índia) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Una investigació sobre l'antiga civilització de l'Indo desapareguda fa uns 4.000 anys sense que se sàpiguen les causes- ha permès descobrir reserves d'aigua en l'actual l'Índia sota rius assecats a l'Edat de Bronze.La troballa s'ha produït gràcies a un innovador sistema basat en el «big data» i la intel·ligència artificial que desenvolupa un equip internacional d'arqueòlegs, ha explicat a Efe l'investigador principal, Hèctor Orengo.L'equip el formen de Cambridge (Anglaterra), Banaras (Índia) i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i el seu objectiu és conèixer més l'antiga civilització de l'Indo, tan potent com l'egípcia o la mesopotàmica.Malgrat que no és l'objectiu del projecte, el sistema que han desenvolupat ha permès detectar reserves d'aigua sota antics rius (o paleorius) de l'actual Índia, habitada per milions de persones.Els paleorius són invisibles en superfície -excepte per alguns indicis, com certa vegetació- però conserven intacta la seva capacitat d'acumular aigua en un territori «amb unes previsions actuals que els aqüífers desapareguin en menys de deu anys», assenyala Orengo.Aquest investigador està especialitzat en arqueologia del paisatge i ha seguit el rastre de 22.000 quilòmetres de paleorius per conèixer més la civilització de l'Indo, capaç de fundar ciutats de 40.000 habitants i de la que no se sap amb certesa per què va desaparèixerUna de les teories principals és que, per culpa del canvi climàtic, es va assecar la xarxa hidrològica que la sustentava i va col·lapsar.El sistema que han creat els investigadors es basa a processar les imatges recollides pels satèl·lits durant 40 anys -no n'hi ha anteriors- amb els patrons que presenten els jaciments ja coneguts i sota la supervisió humana de cada especialista.En unes poques hores i sol amb un ordinador amb connexió a internet, es poden processar milions de dades gràcies als supercomputadors de Google, que tornen els resultats en forma d'una sola imatge.