Una noia resulta agredida per dos joves que li tiren de la bossa al Portal del Roser

Residents de la Part Alta expressen el seu malestar a les associacions de veïns per la presència de grups de joves del Centre d’Acolliment

Veïns del nucli antic de Tarragona han traslladat el seu malestar a les associacions de veïns Part Alta i La Catedral, pels «inconvenients» que els genera el fet que grups de joves del Centre d’Acolliment i Residència Infantil Mare de Déu de la Mercè es reuneixin al voltant del passeig de Sant Antoni i de la plaça Carles Llorach. El president de l’Associació de Veïns de la Part Alta, Manel Rovira, va manifestar ahir a aquesta redacció que «ho he denunciat al delegat del Govern de la Generalitat i a responsables del centre i ens han dit que els nois estan controlats i que tinguem paciència». Rovira va afegir que «hi ha gent que ens ha comentat que els molesta veure els joves sempre asseguts en aquesta zona del barri i la manera que tenen de mirar a les noies». Aquest fet «no agrada» als veïns de la Part Alta que passen per aquesta zona del barri.Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns La Catedral, Jordi Ferré, va assegurar a aquest mitjà que alguns d’aquests joves «generen inseguretat a veïns de la Part Alta, perquè estan convençuts, i així ens ho diuen, es dedicarien a robar a les persones que passen pel barri». En aquest context, Ferré va explicar que, el passat cap de setmana, almenys dues noies van ser víctimes d’agressions i robatoris, sense determinar la personalitat dels autors. El dissabte al migdia, a la zona del portal del Roser, «van agredir una noia que formava part d’una excursió d’estudiants, li van prendre el mòbil». Ferré va afegir que el diumenge, a les 14 hores, a les Escales d’En Arbós, també va haver-hi una agressió a una noia, a la qual van robar. El succés va tenir unes característiques similars a l’ocorregut al Portal del Roser.«Els veïns van trucar als Mossos d’Esquadra», va remarcar Ferré, qui va apuntar que «també va venir una ambulància». Segons el president de La Catedral, «aquests joves foten el pal i desapareixen, i tots al barri sabem de qui es tracta, però ningú fa res per posar solució».Els Mossos d’Esquadra van confirmar l’acció del dissabte narrada per Ferré. La policia catalana va dir que «dos joves volien agafar la bossa que portava una noia», mentre que una veïna va proferir crits per tal que desistissin. Els dos joves «van empaitar la noia», que es va resistir, i li van prendre «un petit moneder i documentació». La segona situació denunciada per Ferré no constava als Mossos.El president de l’Associació de Veïns de La Catedral va recordar que l’any passat «vaig parlar amb l’Ajuntament per proposar la creació d’un cos de serens, amb persones en atur de més de cinquanta anys que podrien fer tasques de vigilància i ajudar a veïns del barri i altres ciutadans que tinguessin algun tipus de problema, però la realitat és que no s’ha fet res». Ferré va recordar que «fa temps que demanem que es posi un comissaria de la Guàrdia Urbana al barri, però l’únic que s’ha fet ha estat posar durant un temps policies de barri que van estar més pendents dels comerciants que d’altres coses». «A Barcelona s’estan plantejant recuperar la figura del serè, però aquí l’Ajuntament no fa res i la gent s’està desesperant». En opinió de Ferré, l’experiència del passat estiu de la policia de proximitat «va ser un fracàs».