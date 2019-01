Teresianes inaugura la seva nova llar d'infants, després d'unir-se amb Jaycar

Està en funcionament des de setembre i compta amb una seixantena de places

Un espai sensorial, càlid, confortable i ple de vida on els més petits puguin aprendre. Així definien els responsables de la nova llar d’infants Teresianes - Jaycar. Aquest nou centre educatiu, que va obrir les seves portes el passat 3 de setembre, celebrava ahir la seva inauguració oficial. La llar d’infants, que actualment té totes les places ocupades, compta amb un total de 61 alumnes i quatre grups classe, un de P0, un de P1 i dos de P2.Aquest nou centre és el resultat de la unió entre el col·legi Santa Teresa de Jesús i l’antiga llar d’infants Jaycar. Ja feia temps que aquesta última era la llar de referència per a Teresianes i viceversa. L’any passat, però, la Fundació Escola Teresiana, que gestiona els 22 centres d’aquesta congregació, va adquirir Jaycar i va integrar els seus professionals, de manera que des de principis d’aquest curs escolar funciona com a una part més del col·legi, que ara ofereix ensenyament des dels 0 fins als 18 anys.Cal destacar que aquesta unió ha suposat el tancament de les antigues instal·lacions de Jaycar i l’obertura d’unes de noves, que tenen l’entrada pel carrer d’Yxart i que ocupen una propietat dels Pares Carmelites al carrer August, que ja havia estat cedida el 2014.Al llarg del 2018 es van dur a terme tots uns treballs de rehabilitació i adaptació de l’espai, que han anat a càrrec de l’arquitecte Carles Penalba. Les obres han permès crear un espai amè, en el qual els nens i nenes puguin gaudir de l’experiència educativa a la llar d’infants. El projecte ha posat especial èmfasi en l’eficiència energètica de l’edifici, per tal d’oferir un espai còmode per als petits i sostenible.En la inauguració, el director general del col·legi, Paco Sardaña, explicava que el nou equipament vol transmetre «transparència, alegria, color i caliu» i felicitava la tasca de Penalba: «Et vam donar una nau i ens has tornat una llar d’infants».Sardaña afirmava que el d’ahir era «un dia important, ja que no tots els dies s’amplia l’oferta acadèmica d’una escola». I assegurava que projectes com el de la llar d’infants Teresianes - Jaycar «demostren que amb el treball ben fet, amb els projectes reflexionats i amb col·laboracions es pot créixer i millorar».L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de diverses autoritats locals i de l’àmbit de l’educació, entre elles l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, i el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Jean-Marc Segarra. Segarra va felicitar a Teresianes per aquesta iniciativa i va subratllar la importància de la continuïtat en les diferents etapes educatives: «És una obsessió intentar que els cinc segments educatius tinguin un projecte comú, ja sigui en un mateix edifici i centre o en diferents».Per la seva banda, Ballesteros definia la unió de Teresianes i Jaycar com una «simbiosi molt intel·ligent» i remarcava alguns dels valors de l’escola com la comunitat i el compromís. En aquest sentit, concloïa que la nova llar serà «la llavor d’homes i dones ben formats i amb futur».