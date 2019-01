Recullen roba pels sensesostre que són atesos a l'Hospital Joan XXIII

L'associació Tarraco Salut ha fet una crida a la població ja que s'han quedat sense existències

Actualitzada 22/01/2019 a les 14:28

L'associació Tarraco Salut ha fet una crida a la població per demanar roba per als sensesostre que arriben a l'Hospital Joan XXIII per ser atesos. Degut al fred d'aquests dies, la demanda ha crescut i l'entitat s'ha quedat sense.Per aquest motiu, han demanat la col·lacoració ciutadana per recollir roba per home. Concretament, necessiten roba interior, pantalons de xandall, jerseis de punt i dessuadores de totes les talles.Les donacions es poden fer a la segona planta de l'Hospital Joan XXIII (edifici B). L'horari pels matins és de 9 a 14 hores de dilluns a divendres; i de tarda, dilluns i dimecres de 16 a 19 hores i els altres tres dies de 15 a 17.30 hores.Tarraco Salut és una associació sense ànim de lucre que realitza voluntariat social centrat en l'acompanyament hospitalari a Tarragona.