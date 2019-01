No podran obrir nous bars musicals ni discoteques al centre històric

Una fórmula similar es va aplicar fa anys per acabar amb la presència de petits prostíbuls

Omplir solars buits

L’Ajuntament de Tarragona celebrarà demà, dimecres, una sessió plenària en què s’aprovarà una modificació del Pla General que afecta la Part Alta que limitarà les activitats de restaurants, bars, bars musicals i discoteques. En canvi incidirà en el centre històric de Tarragona. La mesura afecta de manera dràstica als dos darrers negocis, ja que no es podran obrir nous bars musicals ni discoteques i els que tanquin no estaran en condicions de reobrir mantenint la mateixa activitat.Una fórmula similar es va aplicar a la Part Alta per acabar amb la presència de petits prostíbuls que, durant dècades, van formar part del paisatge del barri. El darrer va tancar el 2017.El regidor de Territori, Josep Maria Milà, va manifestar ahir a aquesta redacció que «els bars musicals i discoteques que hi ha en l’actualitat poden durar el temps que sigui, però, si tanquen, ja no podran obrir, perquè no es donarà llicència per a nous establiments d’aquestes característiques». Milà va matissar que la modificació del Pla General pel que fa a la Part Alta no repercutirà «en bars ni en restaurants», ja que sí que es podran obrir de nous sempre que compleixen la normativa vigent.El ple de demà també posarà fil a l’agulla per establir les regles del joc pel que fa a zones edificables, verdes i equipaments. Milà va anunciar que, amb la modificació del Pla General, «es podran donar llicències per a la construcció d’habitatges en solars on no hi hagi restes arqueològiques d’especial importància», mentre que en aquells que en conservin, però de menor rellevància, «es podrà construir sempre que es mantinguin, a partir de l’aplicació de la Llei del Patrimoni». Milà va posar com a exemple que un equipament com ara la seu del Col·legi d’Arquitectes «no es podrà tirar a terra per construir un edifici nou». Milà va remarcar que amb la revisió del Pla General «volem que la Part Alta no es col·lapsi».El regidor de Territori va remarcar que, «dins les limitacions que estableix la Llei del Patrimoni», es vol facilitar la construcció en aquells solars que van ser ocupats per habitatges i que en el seu dia van caure a terra. «Volem omplir aquests espais buits», va dir Milà.La modificació del Pla General pot modificar la fisonomia de la Part Alta en els pròxims anys, sobretot pel que fa a l’eliminació de solars buits entre edificis, com els que hi ha en molts carrers.