La UAB alerta que els porcs vietnamites en llibertat poden contagiar malalties

La Facultat de Veterinària recomana a l'Ajuntament la captura dels exemplars que hi ha a Tarragona

Actualitzada 22/01/2019 a les 21:28

Les colònies de porcs vietnamites a l’àrea pública són il·legals i la seva presència s’ha de controlar per tal d’evitar agressions a persones, accidents de trànsit i la transmissió de malalties. És la conclusió d’un estudi del Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) encarregat per l’Ajuntament.«S’ha de fer una gestió per controlar la situació i això passa per la captura dels animals», explica Jorge Ramón López, professor titular d’aquest servei i responsable de l’estudi, que assegura que la colònia està formada per un grup d’entre 15 i 20 animals. El 4 de desembre passat i el 10 de gener, ell i el seu equip de la UAB van visitar l’àrea on viuen aquests animals exòtics. El porc vietnamita és una espècie no autòctona que, quan s’allibera es pot considerar una espècia invasora.Durant l’últim any, aquests animals s’han deixat veure en nombroses ocasions a plena llum del dia. Els veïns, que comparteixen habitualment imatges dels animals a escassos metres dels edificis, han vist els porcs passejant per un parc infantil de Sant Pere i Sant Pau. Els porcs no deixen de reproduir-se i representen «un risc per les persones». Poden contagiar malalties com la tuberculosis i l’Hepatitis C.L’equip de López es reuneix avui amb l’Ajuntament per valorar l’estudi. A partir d’ara, el consistori assegura que es reunirà «amb els diferents serveis tècnics afectats de l’Ajuntament, com d’altres institucions, per concretar quines són les mesures adients a prendre».Amb aquest informe, l’equip de López de la UAB ha comunicat quina és la millor opció tècnica de captura i anestèsia. «És evident que no es pot deixar un nucli zoològic a l’àrea oberta. És il·legal», insisteix el veterinari. Anys enrere, la moda de tenir porcs vietnamites com animals domèstics va provocar que les famílies abandonessin els animals quan es feien grans. Aquesta espècie pot arribar a pesar 200 quilograms. López afirma que calen campanyes de conscienciació perquè no es tornin a produir situacions similars. Un cop analitzat aquest estudi, l’Ajuntament haurà de valorar qui s’encarrega de controlar la colònia. Ho podrà fer l’equip de la UAB o una altra entitat o institució.Creat el 1997, el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB ofereix diferents serveis relacionats amb la fauna salvatge. L’equip valora l’estat sanitari de poblacions d’espècies salvatges en llibertat i treballar a crear programes de vigilància i seguiment de les malalties d’espècies salvatges en llibertat.El passat novembre, la licitació municipal destinada a controlar aquests animals va quedar deserta. L’entitat Nova Eucària, que s’havia reunit en diferents ocasions amb l’equip municipal per abordar aquesta situació, va criticar que les condicions havien canviat en l’últim moment, ja que l’Ajuntament dictava que l’entitat guanyadora havia de controlar tots els porcs vietnamites de la ciutat, i no només els de SP i SP. L’entitat denuncia que els animals pateixen vandalisme, atacs de gossos i no tenen menjar apropiat.