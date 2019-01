La dona que va caure d'un balcó de Bonavista segueix a la UCI però està estable

Els Mossos van detenir la parella de la dona i han obert una investigació per esclarir els fets

Actualitzada 22/01/2019 a les 11:18

La dona que es va precipitar del balcó d’un tercer pis a Bonavista segueix ingressada a la UCI de l’Hospital Joan XXIII però es troba estable. Segons fonts hospitalàries del centre tarragoní, que ahir informaven que la dona estava greu però no es temia per la seva vida, la pacient sembla que evoluciona favorablement. Pel que fa a la detenció de la seva parella, arrestat minuts després del succés, l’home encara està pendent de passar a disposició judicial i els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació.El succés es va produir passades les 15.31h, quan una dona d’uns trenta anys va caure del balcó d’un tercer pis del número 27 del carrer Dotze de Bonavista. Minuts més tard, els agents dels Mossos desplaçats al lloc van detenir a la seva parella, la qual es trobava dins del domicili. La policia autonòmica ha iniciat una investigació per esclarir com es van produir els fets.La dona va ser atesa pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i traslladada amb pronòstic greu i diverses fractures a l’Hospital Joan XXIII. Fonts sanitàries informen avui dimarts que la dona continua ingressada a la UCI però estable i que tot indica que evoluciona bé.En aquests moments no hi ha cap nova informació sobre el detingut, que encara no ha passat a disposició judicial. Els Mossos d’Esquadra mantenen la investigació en marxa.