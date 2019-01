La Capsa de Música acull aquest febrer dos cicles musicals

Maruja Limón, Ovidi4 i Bill Gómez actuaran a la ciutat

Actualitzada 22/01/2019 a les 16:53

La Capsa de Música de Tarragona oferirà durant el mes de febrer dos cicles musicals: el Tarragona Sona Flamenc i l'Interfest. Maruja Limón, Ovidi4 i Bill Gómez seran els artistes convidats.Maruja Limón, la banda revelació als premis ARC del 2018, oferirà el proper 9 de febrer a les 23 hores un concert gratuït. Les seves cançons estan plenes de diverses influències musicals que transiten entre els ritmes llatins, la música mediterrània i el pop, totes articulades al voltant d’una arrel flamenca. Després de quatre anys sobre els escenaris, el passat 2018 va veure la llum el seu primer disc, Más de ti, Premi ARC 2018 al millor grup revelació.D'altra banda, l'Interfest, un nou cicle que portarà la música arreu del país i amb la idea d’aterrar a les ciutats universitàries i les seves sales de concerts, portarà a Ovidi4 a Tarragona el proper 16 de febrer, a les 23 hores. El quartet format pel periodista i exdiputat de la CUP David Fernández, el poeta David Caño, Borja Penalba (guitarrista de Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, entre molts altres) i la cantant Mireia Vives formen aquest projecte poètico-musical que va néixer el 2015 per reivindicar la figura d'Ovidi Montllor. Ovidi4 oferiran el seu espectacle Cuidem-nos, un concert on es mesclen la música i cançó de taverna, la poesia, la crítica i l'humor.Les entrades tenen un preu de 10 euros anticipada i 13 euros taquilla. Aquestes es poden aconseguir a www.interfest.cat Per acabar, la Capsa de Música portarà a la banda dels barris de Ponent Bill Gómez a la ciutat el proper 23 de febrer, a les 23 hores. La banda tarragonina, que es va formar l'any 1996, oferirà un concert gratuït. Després de cinc discs i 15 anys de carerra musical, el grup presentarà a Tarragona el seu nou treball Siento.