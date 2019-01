L'Ajuntament mantindrà la suspensió del pla especial per crear una mesquita a SPiSP

El consistori afirma que no compleix amb la normativa del POUM pel que fa a les implantacions d’edificis de culte

Actualitzada 22/01/2019 a les 13:51

El Ple de l’Ajuntament de Tarragona del proper divendres tractarà la proposta de denegar l’aprovació inicial del pla especial per a la implantació d’una mesquita a Sant Pere i Sant Pau. El motiu pel qual el consistori mantindrà la suspensió del pla per a la implantació del nou centre de culte religiós, presentat per la Comunitat Islàmica Assalam, és que no compleix la normativa urbanística vigent. La mesquita es vol establir en un local de planta baixa ubicat al número 16 del carrer Miquel Servet que forma part dels habitatges de la Cooperativa Tarraco.Els informes dels tècnics municipals d’Urbanisme afirmen que en el pla especial que van presentar els sol·licitants «el local no disposa d’un accés independent des de la via pública, és a dir, que s’hi hauria d’accedir a partir d’uns espais que són comunitaris del conjunt residencial i no serien privats i exclusius del centre religiós».L’article 100bis del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Tarragona exigeix als centres religiosos un accés independent des de l’exterior, des de la via pública, on tota la ciutadania hi té accés.El POUM estableix que per a la implantació de nous usos religiosos es requereix la tramitació i l’aprovació prèvia d’un pla especial, que haurà de complir amb el que determinen les normes urbanístiques i la legislació sectorial en matèria de centres de culte.